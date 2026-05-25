Як назавжди позбутися дротяника зі свого городу: дієві методи, про які знають лише одиниці

Дротяник вважається одним із найнебезпечніших шкідників на городі. Його личинки пошкоджують картоплю, моркву, буряк, цибулю та навіть коріння молодих рослин. Через цього шкідника врожай може псуватися просто в землі, а овочі стають непридатними для тривалого зберігання. Найгірше те, що дротяник здатен жити у ґрунті кілька років поспіль. Проте досвідчені городники знають кілька дієвих способів, які допомагають значно зменшити кількість шкідника або повністю позбутися його на ділянці.

Посійте гірчицю чи фацелію. Одним із найефективніших методів боротьби з дротяником вважаються сидерати. Особливо добре допомагають гірчиця та фацелія. Їх висівають після збору врожаю або ранньою весною. Ці рослини змінюють структуру ґрунту та створюють умови, які дротяник не переносить. Крім того, сидерати покращують родючість землі та пригнічують зростання бур’янів.

Використовуйте пастки з картоплі. Досвідчені городники часто застосовують простий, але дуже ефективний спосіб. У землю закопують шматочки картоплі або моркви на глибину приблизно 10 сантиметрів. Дротяник швидко збирається біля приманки. Через 2-3 дні пастки викопують разом зі шкідниками та знищують.

Зменшіть кислотність ґрунту. Дротяник особливо любить кислі ґрунти. Саме тому городники радять регулярно вносити деревний попіл, доломітове борошно, крейду та вапно. Такі засоби не лише відлякують шкідника, а й покращують якість землі.

Не залишайте пирій на ділянці. Пирій — одна з улюблених рослин дротяника. Якщо на городі багато цього бур’яну, шкідник активно розмножуватиметься навіть після прополювання. Саме тому важливо регулярно видаляти коріння пирію та не залишати зарості між грядками.