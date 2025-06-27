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Як назавжди позбутися кротів на своєму городі: найкращі методи, які дійсно працюють
Кроти — це маленькі та вкрай неприємні «гості» на городі. Вони не їдять рослини, але за лічені дні можуть знищити кореневу систему овочевих культур, квітів і навіть молодих плодових дерев.
Риючи підземні тунелі, кроти порушують структуру ґрунту, пересушують коріння городніх культур і залишають горбики, що псують грядки. Якщо ви втомилися боротися з підземними «шахтарями», ці ефективні способи неодмінно допоможуть прогнати їх з вашої ділянки назавжди.
Як назавжди позбутися кротів на своїй ділянці: гуманні способи, про які варто знати
Шум і вібрація. Кроти дуже чутливі до цього, тому можна використати вітрячки з пластикових пляшок. Встановіть у землю металеві палиці та надіньте на них пляшки чи консервні банки. Вітер створюватиме неприємний звук і вібрацію, які кріт чітко відчуватиме під землею. Також можна скористатися ультразвуковими відлякувачами, які продаються у спеціалізованих магазинах або на сайтах. Вони безпечні для людей і домашніх тварин, але нестерпні для кротів.
Рослини з різким запахом. Деякі аромати здатні відлякати кротів назавжди. Чорнобривці, нарциси й рицина не лише прикрашають клумбу, вони виділяють специфічний аромат, який вкрай неприємний для кротів. Часник і цибуля також непереносимі для шкідників. А запах бузини та м’яти, якщо покласти гілки цих рослин біля нір, надовго прожене цих непроханих гостей з вашого городу.
Підручні засоби. Змочіть непотрібну ганчірку в суміші оцту з водою чи нашатирного спирту і покладіть біля кротячої нори. Кроти бояться різких запахів, тому оминатимуть ваш город. Також можна взяти чорний мелений перець або тютюн і розсипати біля кротовин. Ці інгредієнти викликають подразнення у кротів, тому вони покинуть ділянку.
Чого не варто робити в боротьбі з кротами
Не застосовуйте отруту, вона небезпечна для людей, домашніх тварин і довкілля.
Не лийте бензин та інші хімікати, ці речовини можуть пошкодити ґрунт і зіпсувати майбутній урожай.