Як назавжди позбутися кротів на своєму городі: найкращі методи, які дійсно працюють

Риючи підземні тунелі, кроти порушують структуру ґрунту, пересушують коріння городніх культур і залишають горбики, що псують грядки. Якщо ви втомилися боротися з підземними «шахтарями», ці ефективні способи неодмінно допоможуть прогнати їх з вашої ділянки назавжди.

Шум і вібрація. Кроти дуже чутливі до цього, тому можна використати вітрячки з пластикових пляшок. Встановіть у землю металеві палиці та надіньте на них пляшки чи консервні банки. Вітер створюватиме неприємний звук і вібрацію, які кріт чітко відчуватиме під землею. Також можна скористатися ультразвуковими відлякувачами, які продаються у спеціалізованих магазинах або на сайтах. Вони безпечні для людей і домашніх тварин, але нестерпні для кротів.

Рослини з різким запахом. Деякі аромати здатні відлякати кротів назавжди. Чорнобривці, нарциси й рицина не лише прикрашають клумбу, вони виділяють специфічний аромат, який вкрай неприємний для кротів. Часник і цибуля також непереносимі для шкідників. А запах бузини та м’яти, якщо покласти гілки цих рослин біля нір, надовго прожене цих непроханих гостей з вашого городу.