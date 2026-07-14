Як назавжди позбутися мурашників на подвір’ї: 5 природних способів без хімії

Мурахи / © unsplash.com

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Мурашники на подвір’ї не лише псують вигляд газону, а й можуть поступово завдавати йому шкоди. Експерти з боротьби зі шкідниками пояснили, які природні способи допомагають позбутися мурах без використання синтетичних хімікатів і чому найкращий результат дає усунення причин їхньої появи.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Фахівці зазначають, що мурашники — це не просто земляні насипи на газоні. Вони є входами до підземних колоній мурах, тунелі яких можуть пошкоджувати кореневу систему трави. Крім того, самі мурашники здатні перекривати доступ повітря до газону, через що окремі ділянки трави можуть всихати.

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Одним із найефективніших натуральних засобів експерти називають діатомову землю. Це природний матеріал, утворений зі скам’янілих залишків мікроскопічних водоростей. За словами Боба Гілберта, він пошкоджує зовнішній захисний шар тіла комах, через що мурахи поступово висихають.

Для використання достатньо злегка присипати діатомовою землею місця, де пересуваються мурахи. Водночас експерт застерігає не насипати її товстим шаром, адже порошок може рознести вітер, що потенційно вплине й на корисних комах. Крім того, у вологому середовищі цей засіб втрачає ефективність, тому за потреби його доведеться наносити повторно, коли з колонії виходитимуть нові мурахи.

Ще один природний спосіб — пролити мурашник розчином води з милом. Такий засіб знищує мурах лише під час безпосереднього контакту, однак не проникає глибоко в колонію, тому зазвичай не дістається до королеви. Через це метод може лише тимчасово зменшити активність комах на поверхні.

Водночас застосовувати мильний розчин потрібно обережно, особливо поблизу газону та декоративних рослин, оскільки лужні компоненти мила можуть негативно вплинути на рослинність.

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Ед Долшун також радить використовувати розведений білий оцет. Для цього достатньо змішати оцет і воду приблизно в однакових пропорціях та обробити місця, де пересуваються мурахи, а також входи до мурашників. За його словами, мурахи орієнтуються за запаховими слідами, а оцет допомагає їх зруйнувати, що уповільнює пересування комах.

Втім, цей спосіб не впливає на саму колонію. Якщо припинити регулярно обробляти поверхні, мурахи можуть знову прокласти свої маршрути. Також фахівці радять не розпилювати оцтовий розчин безпосередньо на рослини, щоб не пошкодити їх.

Найважливішим кроком у боротьбі з мурахами експерти називають усунення джерел їжі. Боб Гілберт рекомендує прибирати корм для домашніх тварин, розсипане пташине насіння, опалі плоди та інші харчові залишки, які приваблюють комах.

Ед Долшун додає, що доки робочі мурахи мають чим годувати королеву, колонія продовжуватиме існувати. Саме тому варто також перевірити подвір’я на наявність відкритих сміттєвих баків чи інших доступних джерел їжі.

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Не менш важливо усунути й джерела вологи. За словами Боба Гілберта, мурахи часто облаштовують мурашники поблизу місць, де є постійний доступ до води. Це можуть бути шланги, що протікають, миски з водою для домашніх тварин або інші вологі ділянки.

Ед Долшун радить також усунути протікання зовнішніх кранів, прибрати надмірно вологу мульчу та не залишати складені дрова у сирих місцях. За його словами, якщо не ліквідувати джерела їжі та води, доведеться постійно боротися з наслідками, адже саме ці умови приваблюють мурах на подвір’я.

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