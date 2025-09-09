Як назавжди позбутися неприємного запаху в туалеті: ці копійчані продукти знищують сморід

Як позбутися смороду в туалеті / © Credits

Реклама

Неприємний запах у туалеті — проблема, знайома абсолютно всім. Часте прибирання не завжди допомагає, адже джерела смороду можуть бути на стінках унітазу, у зливних трубах і в повітрі. Однак існує простий і доступний метод, який справді допомагає надовго позбутися цієї проблеми. І для цього не треба купувати дорогі засоби, бо все вже є на вашій кухні.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті: основний метод, який дійсно працює

Найефективніший засіб — це звичайна харчова сода у поєднанні з оцтом.

Насипте на стінки унітазу 3 столові ложки соди. Зверху налийте склянку оцту. Почнеться реакція з утворенням піни, яка роз’їдає наліт, знищує бактерії та нейтралізує сморід. Через 15 хвилин промийте все гарячою водою.

Цей метод не лише прибирає запах, а й очищує поверхню від вапняного нальоту та сечового каменю.

Реклама

Які ще народні методи, щоб позбутися смороду в туалеті