Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Як назавжди позбутися неприємних запахів у своєму домі: найкращі методи, перевірені часом

Ці прості домашні способи допоможуть зробити повітря свіжим без хімії та зайвих витрат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися неприємного запаху в домі

Як позбутися неприємного запаху в домі / © www.freepik.com/free-photo

Навіть у найчистішій оселі іноді з’являються неприємні запахи — після приготування їжі, від тварин, із сміттєвого відра чи через вологість. Освіжувачі повітря лише маскують проблему, але не усувають її. Щоб у квартирі завжди панував аромат свіжості й затишку, потрібно знати кілька перевірених способів, які діють швидко та безпечно.

Як назавжди позбутися неприємних запахів у квартирі: найкращі способи

  1. Провітрювання. Найпростіший, але найдієвіший спосіб — регулярне провітрювання. Відкривайте вікна хоча б двічі на день на 10 хвилин. Струмінь свіжого повітря видаляє затхлі запахи, знижує рівень вологи й освіжає атмосферу в домі. Для кращого ефекту створіть наскрізне провітрювання — відкрите вікно на кухні та у протилежній кімнаті.

  2. Сода й лимон. Харчова сода чудово вбирає сторонні запахи. Насипте її в невелику миску або баночку й поставте у холодильник, біля сміттєвого відра, у шафу чи комору. Лимон не лише нейтралізує запахи, а й наповнює дім приємною цитрусовою свіжістю. Додайте у воду сік половини лимона, кілька крапель оцту і протріть усі поверхні.

  3. Кава чи рис для усунення вологи й аромату затхлості. Якщо у квартирі з’явився запах вогкості, допоможуть натуральні поглиначі — мелені кавові зерна чи рис. Поставте невелику мисочку з кавою у ванній, гардеробі чи біля взуття. Рис — ідеальний варіант для вбирання вологи, тому його можна розкласти в тканинні мішечки.

  4. Рослини, які очищають повітря. Деякі кімнатні рослини діють як живі фільтри. Вони не лише освіжають інтер’єр, а й очищують повітря від токсинів і неприємних запахів. Найкраще підходять: спатифілум, сансев’єрія, алое вера, папороть, плющ.

  5. Домашні ароматизатори. Замість штучних ароматизаторів спробуйте створити натуральний освіжувач: кілька крапель ефірної олії лаванди, апельсина або евкаліпта, 100 мл води, чайна ложка соди. Змішайте компоненти в пульверизаторі — і ваш дім наповниться ніжним ароматом, який не викликає алергії.

  6. Чистота. Регулярно мийте сміттєве відро, холодильник, кухонну витяжку й текстильні елементи. Саме ці місця найчастіше є джерелом неприємних запахів. Підтримуйте чистоту — і жоден ароматизатор не буде потрібен.

