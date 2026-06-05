Як назавжди позбутися равликів зі свого городу: найкращі методи, перевірені часом

Равлики можуть завдати серйозної шкоди городу всього за кілька днів. Особливо сильно від них страждають капуста, салат, полуниця, перець та інші городні культури. Шкідники обгризають листя, псують плоди та швидко розмножуються у вологу погоду. На щастя, існує кілька перевірених способів, які допомагають значно скоротити їхню кількість і захистити майбутній урожай.

Сухі бар’єри — найефективніший природний захист. Одним із найкращих методів боротьби з равликами вважається створення навколо грядок сухих захисних смуг. Ці шкідники пересуваються по слизу і не люблять гострих та сухих поверхонь. Навколо рослин можна насипати деревну золу, подрібнену яєчну шкаралупу, хвою або грубий пісок. Такі матеріали створюють для равликів природну перешкоду, через яку їм складно дістатися до рослин. Особливо добре цей спосіб працює після дощу, якщо регулярно поновлювати захисний шар.

Пастки з пивом допомагають швидко зменшити популяцію. Досвідчені городники давно використовують пивні пастки для вилову равликів. Для цього невеликі ємності закопують у землю так, щоб край залишався на рівні ґрунту, після чого наливають трохи пива. Запах бродіння сильно приваблює шкідників. Вночі вони заповзають до пастки та більше не можуть вибратися. Уже за кілька днів можна значно скоротити кількість равликів на ділянці.

Прибирайте все, де вони можуть ховатися. Равлики найбільше люблять сирі та затінені місця. Старі дошки, купи трави, каміння, бур’яни та залишки рослин стають для них ідеальним укриттям. Тому важливо регулярно прополювати грядки, прибирати рослинні рештки та не залишати на ділянці зайві предмети, під якими накопичується волога. Чим менше схованок буде на городі, тим менш привабливою стане територія для шкідників.