Як назавжди позбутися запаху з котячого лотка: прості лайфгаки від ветеринарів

Специфічний запах із котячого туалету — одна з найпоширеніших скарг власників пухнастих улюбленців. Часто господарі витрачають кошти на дорогі спреї та освіжувачі, але ефект від них триває недовго. Ветеринари поділилися професійними порадами, які допоможуть підтримувати свіжість у домі без шкоди для тварини.

Про це пишуть зооексперти проекту «Cats».

Фахівці наголошують: жоден чудо-засіб не допоможе, якщо ігнорувати базову гігієну. Лоток необхідно очищати щонайменше один раз на день, незалежно від того, скільки котів проживає у квартирі.

Критично важливим є кількість наповнювача. Економити тут не варто — шар має бути завтовшки 7-10 сантиметрів. Це дозволяє рідині не досягати дна лотка, де найчастіше розмножуються бактерії, що викликають сморід.

Який наповнювач обрати

Ветеринари радять віддавати перевагу наповнювачам, які утворюють грудки (грудкувальним). Вони краще блокують вологу та запах усередині. Натомість суміші, що розпадаються на дрібні частинки або прилипають до лап та дна лотка, є менш ефективними у боротьбі з «ароматами».

Також експерти радять ретельно обирати лопатку для прибирання: вона має бути зручною та ефективно просіювати чистий наповнювач, залишаючи лише забруднені грудки.

Які є безпечні нейтралізатори

Якщо туалет чистий, а запах залишається, фахівці рекомендують використовувати натуральні дезодоранти. Важливо уникати хімічних ароматизаторів, оскільки вони можуть бути токсичними для котів або відлякувати їх від лотка сильним запахом.

Найкращі та безпечні варіанти, які є майже на кожній кухні:

Харчова сода.

Активоване вугілля.

Ці речовини є відмінними абсорбентами, які поглинають неприємні запахи, не шкодячи здоров’ю улюбленця.

Іноді джерелом смороду є не сам лоток, а місце, куди викидають відходи. Звичайний відкритий смітник накопичує запахи, тому використаний наповнювач слід одразу виносити або зберігати у герметичних контейнерах.

Ще один неочевидний, але вирішальний фактор — харчування кота. Ветеринари стверджують: якщо фекалії тварини мають надто різкий запах, це сигнал переглянути дієту. Слід обирати для чотирьохлапих легкозасвоювану їжу, а основою раціону має бути м’ясо. Велика кількість рослинних інгредієнтів та клітковини може погіршувати травлення і посилювати неприємний запах.

Дотримання цих простих правил допоможе зробити співіснування з улюбленцем комфортним для всіх мешканців дому.

Нагадаємо, ветеринарний експерт Браян Фолкнер звертає увагу, що стрес або хворобу в кішок можуть видавати навіть незначні зміни в поведінці. Серед тривожних ознак він називає млявість, бажання ховатися, раптову агресію, зміни у використанні лотка, харчуванні чи питті, частіші голосові прояви, ознаки болю та компульсивну поведінку, зокрема надмірне вилизування. Фахівець наголошує: раннє реагування й звернення до ветеринара допоможуть вчасно виявити проблему та запобігти ускладненням.