Як назавжди забути про пітливість під пахвами та жовті плями на одязі: допоможе копійчаний засіб

Як позбутися пітливості під пахвами / © www.freepik.com/free-photo

Дорогі антиперспіранти не завжди справляються зі своїм завданням, до того ж, часто містять купу сумнівних компонентів. Однак є перевірений, бюджетний і абсолютно безпечний альтернативний варіант, який легко приготувати власноруч. Він не лише нейтралізує запах поту, а й подбає про шкіру, не залишаючи на одязі жовтих слідів.

Як приготувати засіб від поту власноруч

Інгредієнти для домашнього дезодоранту:

крохмаль — 2 ст. ложки;

харчова сода — 2 ст. ложки;

кокосова олія — 2 ст. ложки;

кілька крапель улюбленої ефірної олії для приємного аромату.

Спосіб приготування. У мисці змішайте соду та крохмаль, додайте кокосову олію й ретельно перемішайте до однорідної маси. Капніть у суміш кілька крапель ефірної олії. Перекладіть готовий засіб у невелику форму та поставте в холодильник на 1-2 години. У результаті ви отримаєте щільний брусочок, яким зручно користуватися щодня.

Як використовувати засіб від поту:

наносити лише на чисту та суху шкіру пахв;

використовувати легкими рухами, як звичайний дезодорант;

перед першим застосуванням бажано зробити тест на невеликій ділянці шкіри, щоб уникнути індивідуальної алергічної реакції.

Які переваги домашнього засобу від поту

Безпечний склад — жодних хімічних інгредієнтів. Бюджетний варіант — складники коштують недорого. Без плям і подразнень — не залишає слідів на одязі та не провокує висипання на шкірі. Щоденне використання — підходить навіть для чутливої шкіри.

Готовий засіб від поту краще зберігати в холодильнику, тоді він матиме тверду текстуру.

Важливо знати: якщо запах поту раптово стає різким, неприємним і змінює свій характер незалежно від гігієни та засобів догляду, це може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. У такому випадку треба обов’язково звернутися до лікаря.