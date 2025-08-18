ТСН у соціальних мережах

Як назавжди забути про пітливість під пахвами та жовті плями на одязі: допоможе копійчаний засіб

Саморобний антиперспірант — це не лише прекрасний спосіб позбутися проблеми пітливості, а й можливість подбати про здоров’я, відмовившись від хімічних засобів.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Як позбутися пітливості під пахвами

Як позбутися пітливості під пахвами / © www.freepik.com/free-photo

Дорогі антиперспіранти не завжди справляються зі своїм завданням, до того ж, часто містять купу сумнівних компонентів. Однак є перевірений, бюджетний і абсолютно безпечний альтернативний варіант, який легко приготувати власноруч. Він не лише нейтралізує запах поту, а й подбає про шкіру, не залишаючи на одязі жовтих слідів.

Як приготувати засіб від поту власноруч

Інгредієнти для домашнього дезодоранту:

  • крохмаль — 2 ст. ложки;

  • харчова сода — 2 ст. ложки;

  • кокосова олія — 2 ст. ложки;

  • кілька крапель улюбленої ефірної олії для приємного аромату.

Спосіб приготування. У мисці змішайте соду та крохмаль, додайте кокосову олію й ретельно перемішайте до однорідної маси. Капніть у суміш кілька крапель ефірної олії. Перекладіть готовий засіб у невелику форму та поставте в холодильник на 1-2 години. У результаті ви отримаєте щільний брусочок, яким зручно користуватися щодня.

Як використовувати засіб від поту:

  • наносити лише на чисту та суху шкіру пахв;

  • використовувати легкими рухами, як звичайний дезодорант;

  • перед першим застосуванням бажано зробити тест на невеликій ділянці шкіри, щоб уникнути індивідуальної алергічної реакції.

Які переваги домашнього засобу від поту

  1. Безпечний склад — жодних хімічних інгредієнтів.

  2. Бюджетний варіант — складники коштують недорого.

  3. Без плям і подразнень — не залишає слідів на одязі та не провокує висипання на шкірі.

  4. Щоденне використання — підходить навіть для чутливої шкіри.

Готовий засіб від поту краще зберігати в холодильнику, тоді він матиме тверду текстуру.

Важливо знати: якщо запах поту раптово стає різким, неприємним і змінює свій характер незалежно від гігієни та засобів догляду, це може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. У такому випадку треба обов’язково звернутися до лікаря.

