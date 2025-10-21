Як назавжди зупинити ріст цвілі вдома: експерти розповіли про дешевий натуральний засіб

Пліснява / © Credits

Реклама

З настанням холодів проблема підвищеної вологості у помешканнях стає особливо гострою. Через закриті вікна, накопичення конденсату та недостатнє провітрювання у квартирі створюються ідеальні умови для появи цвілі. Вона не лише псує інтер’єр, а й становить небезпеку для здоров’я, спричиняючи захворювання дихальної системи.

Про це повідомило видання Express.

Експерт із безпеки житла Ніл Маккензі радить боротися з пліснявою простим і дешевим способом — за допомогою олії чайного дерева. Цей натуральний засіб має виражені протигрибкові властивості й коштує лише близько двох фунтів стерлінгів (приблизно 110 грн — Ред.).

Реклама

Фахівець пояснив, що для профілактики потрібно змішати 250 мл води з 4–5 краплями олії чайного дерева й перелити розчин у розпилювач. Раз на тиждень варто обприскувати місця, де найчастіше з’являється пліснява: кути ванної кімнати, віконні рами, ділянки біля кухонних поверхонь та зони з конденсатом.

«Цвіль у вашому домі не тільки огидна на вигляд, вона також дуже шкідлива для здоров’я, спричиняючи проблеми з диханням серед інших проблем. А взимку ми починаємо помічати її присутність дедалі частіше, оскільки люди не можуть добре провітрювати свої будинки через негоду» — зазначив

Для тих, хто вже має проблему з пліснявою, експерти радять скористатися спеціальними очищувальними засобами.

Щоб запобігти поверненню вологи, фахівці радять використовувати кімнатні рослини, які природним чином поглинають надлишок води з повітря. За даними The Residence Collection, особливо ефективна мирна лілія (Spathiphyllum) — вона діє як природний осушувач, очищує повітря від токсинів і зменшує ризик росту грибка.

Реклама

Такі рослини найкраще розміщувати у ванній або на кухні біля вікон, де достатньо світла, але немає прямого сонця. Корисними будуть також бостонська папороть, павутинна рослина та англійський плющ — вони допомагають підтримувати оптимальний мікроклімат і запобігають утворенню цвілі.

Нагадаємо, бахіли можуть стати універсальним помічником: вони захищають речі, допомагають з прибиранням і навіть подовжують термін служби взуття.