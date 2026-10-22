ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Як назвати доньку: топ-5 забутих українських імен, які дарують особливу долю

Добірка рідкісних старовинних українських жіночих імен, якими більше майже не називають дітей в Україні: Благовіста, Доброделя, Златосвіта, Мирорада, Власта. Значення та походження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Як красиво назвати дівчинку: добірка рідкісних імен

Як красиво назвати дівчинку: добірка рідкісних імен / © Unsplash

Сьогодні в Україні дівчаток прийнято називати традиційними іменами, проте ще кілька століть тому все було по-іншому. Дітей називали іменами давньоукраїнського походження. Люди вірили, що такі імена здатні приносити щастя, притягувати хорошу енергетику та допомагати людині в її житті.

1. Благовіста — «та, що приносить добрі новини»

  • Походження та значення: Давньоукраїнське ім’я, утворене від поєднання двох слів — «блага» (добра, світла) та «вість» (новина, звістка). Буквально означає «провісниця добра» або «та, яка приносить радість».

  • У давнину вірили, що дівчинка з таким ім’ям має особливе благословення: вона здатна розвіювати суму, приносити у дім спокій та змінювати долю родини на краще. Це ім'я-надія, яке уособлює світло навіть у найтемніші часи.

  • Пестливі форми: ВІсточка, ВІста, Благовістка, БлАжка.

2. Доброделя — «та, що творить благо»

  • Походження та значення: Старовинне українське ім’я з глибоким етичним підґрунтям, що складається з основ «добро» та «діло» (робити).

  • На відміну від абстрактних побажань краси чи багатства, це ім’я програмувало людину на активну творення добра. В історичних джерелах (зокрема у часи Київської Русі) це ім’я вважалося шляхетним, адже вказувало на великодушність, милосердя, силу духу та здатність допомагати іншим.

  • Пестливі форми: ДОбра, ДобрУся, Деля, ДобродЕлька.

3. Златосвіта — «осяяна золотим світлом»

  • Походження та значення: Поетичне двоосновне ім’я, яке поєднує корені «злато» (золото, цінність, сонячне сяйво) та «світ» (всесвіт або світло).

  • Ім’я символізує сонячне тепло, духовну чистоту та високу цінність. Златосвіта — це дівчина, яка світиться зсередини, дарує оточуючим гармонію та надихає своєю присутністю. Воно звучить неймовірно велично та аристократично.

  • Пестливі форми: ЗлАта, Світка, ЗлатосвІтка, Златя.

4. Мирорада — «радість миру» або «та, що радує світ»

  • Походження та значення: Старослов'янське ім’я, сформоване з двох потужних понять: «мир» (спокій, злагода, громада) та «рада» (радість, порада, піклування).

  • Прихований сенс імені полягає у гармонізації простору довкола себе. Вважалося, що Мирорада здатна мирити ворогуючих, знаходити мудрі рішення у складних ситуаціях і приносити в соціум злагоду. Це ім'я для сильної, але водночас дипломатичної та чуйної особистості.

  • Пестливі форми: МИра, РАдця, МирорАдочка, Радуся.

5. Власта — «володарка» та «рідна»

  • Походження та значення: Старовинне слов'янське ім’я, яке має кілька взаємодоповнюючих трактувань. Походить від слова «власть» (влада, сила) або від праслов'янського «vlastь» (батьківщина, рідний дім, надбання).

  • Ім’я поєднує в собі твердий вольовий характер та глибоку прив'язаність до свого коріння. Власта — це жінка-берегиня, яка володіє внутрішнім стержнем, здатна керувати власною долею та захищати свою родину й землю.

  • Пестливі форми: ВлАстка, ВлАсочка, ТАся.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie