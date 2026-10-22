Як назвати доньку: топ-5 забутих українських імен, які дарують особливу долю

Як красиво назвати дівчинку: добірка рідкісних імен / © Unsplash

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Сьогодні в Україні дівчаток прийнято називати традиційними іменами, проте ще кілька століть тому все було по-іншому. Дітей називали іменами давньоукраїнського походження. Люди вірили, що такі імена здатні приносити щастя, притягувати хорошу енергетику та допомагати людині в її житті.

1. Благовіста — «та, що приносить добрі новини»

Походження та значення: Давньоукраїнське ім’я, утворене від поєднання двох слів — «блага» (добра, світла) та «вість» (новина, звістка). Буквально означає «провісниця добра» або «та, яка приносить радість».

У давнину вірили, що дівчинка з таким ім’ям має особливе благословення: вона здатна розвіювати суму, приносити у дім спокій та змінювати долю родини на краще. Це ім'я-надія, яке уособлює світло навіть у найтемніші часи.

Пестливі форми: ВІсточка, ВІста, Благовістка, БлАжка.

2. Доброделя — «та, що творить благо»

Походження та значення: Старовинне українське ім’я з глибоким етичним підґрунтям, що складається з основ «добро» та «діло» (робити).

На відміну від абстрактних побажань краси чи багатства, це ім’я програмувало людину на активну творення добра. В історичних джерелах (зокрема у часи Київської Русі) це ім’я вважалося шляхетним, адже вказувало на великодушність, милосердя, силу духу та здатність допомагати іншим.

Пестливі форми: ДОбра, ДобрУся, Деля, ДобродЕлька.

3. Златосвіта — «осяяна золотим світлом»

Походження та значення: Поетичне двоосновне ім’я, яке поєднує корені «злато» (золото, цінність, сонячне сяйво) та «світ» (всесвіт або світло).

Ім’я символізує сонячне тепло, духовну чистоту та високу цінність. Златосвіта — це дівчина, яка світиться зсередини, дарує оточуючим гармонію та надихає своєю присутністю. Воно звучить неймовірно велично та аристократично.

Пестливі форми: ЗлАта, Світка, ЗлатосвІтка, Златя.

4. Мирорада — «радість миру» або «та, що радує світ»

Походження та значення: Старослов'янське ім’я, сформоване з двох потужних понять: «мир» (спокій, злагода, громада) та «рада» (радість, порада, піклування).

Прихований сенс імені полягає у гармонізації простору довкола себе. Вважалося, що Мирорада здатна мирити ворогуючих, знаходити мудрі рішення у складних ситуаціях і приносити в соціум злагоду. Це ім'я для сильної, але водночас дипломатичної та чуйної особистості.

Пестливі форми: МИра, РАдця, МирорАдочка, Радуся.

5. Власта — «володарка» та «рідна»

Походження та значення: Старовинне слов'янське ім’я, яке має кілька взаємодоповнюючих трактувань. Походить від слова «власть» (влада, сила) або від праслов'янського «vlastь» (батьківщина, рідний дім, надбання).

Ім’я поєднує в собі твердий вольовий характер та глибоку прив'язаність до свого коріння. Власта — це жінка-берегиня, яка володіє внутрішнім стержнем, здатна керувати власною долею та захищати свою родину й землю.

Пестливі форми: ВлАстка, ВлАсочка, ТАся.

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