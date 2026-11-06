Як назвати дитину: найкрасивіші чоловічі та жіночі імена на літеру "Б"

Красиві імена для дітей

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Імена, що починаються з літери «Б», мають особливу енергетику та звучання. Згідно з нумерологією та мовознавчими дослідженнями, ця літера втілює в собі енергетику надійності, фінансової стабільності, внутрішньої сили та глибокого зв'язку з родиною. Людям, чиє ім'я починається на «Б», притаманні цілеспрямованість, практичність і водночас витончене почуття краси.

Чоловічі імена на «Б»: стійкість, шляхетність і мужність

Чоловічі імена на літеру «Б» несуть у собі сильну й харизматичну енергетику. Серед них є як старовинні слов'янські імена із багатим історичним корінням, так і європейські варіанти, що звучать сучасно та стильно.

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Богдан — давнє слов'янське ім'я, яке володіє надзвичайно теплою та світлою енергетикою і буквально означає «Богом даний». Чоловіки з цим іменем зазвичай відзначаються врівноваженістю, наполегливістю та сильною інтуїцією.

Борис — ім'я слов'янського походження, скорочена форма від «Борислав», що перекладається як «борець» або «той, хто здобуває славу в боротьбі». Воно наділяє свого власника твердим характером, лідерськими якостями та вмінням досягати мети.

Болеслав — традиційне слов'янське ім'я із значенням «більше слави». Воно підкреслює амбітність, високі прагнення та шляхетні манери.

Борислав — красиве двохкореневе ім'я («боротися» та «слава»), яке асоціюється з енергією переможця, сміливістю й захистом своїх близьких.

Бернард — германське ім'я, що перекладається як «хоробрий, як ведмідь». Воно символізує фізичну та душевну силу, надійність і стійкість перед життєвими викликами.

Жіночі імена на «Б»: краса, витонченість та внутрішнє світло

Жіночі імена на літеру «Б» вражають своєю мелодійністю, шляхетним звучанням і глибоким символізмом. Вони звучать вишукано та підкреслюють ніжність і внутрішню гармонію дівчини.

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Богдана — жіноча форма імені Богдан, що означає «Богом дана». Дівчата з цим іменем зазвичай відрізняються чуйністю, мудрістю та ніжним ставленням до рідних.

Богуслава — старовинне слов'янське ім'я, яке перекладається як «та, що славить Бога». Воно має сильну духовно-протективну енергетику.

Барбара (Варвара) — ім'я з давньогрецьким корінням, яке символізує незалежність, загадковість та високий емоційний інтелект.

Беатріс / Беата — ім'я латинського походження, яке означає «благословенна», «щаслива» або «та, що приносить щастя». Звучить надзвичайно елегантно та витончено.

Белла — ім'я латинського та італійського походження, яке буквально перекладається як «красуня». Воно подарує своїй власниці гармонію, художній смак та яскраву харизму.

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