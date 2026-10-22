Як назвати собаку чи кота: найпопулярніші імена 2026 року, серед яких є несподівані

Найпопулярніші імена для собак і котів у 2026 році / © Фото з відкритих джерел

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Звичні клички для домашніх улюбленців поступово поступаються місцем незвичайним іменам. У 2026 році власники собак і котів дедалі частіше називають своїх тварин на честь знаменитостей, героїв популярних серіалів або обирають імена, які зазвичай дають людям. Деякі варіанти лише за рік продемонстрували зростання популярності більш ніж на 1000%.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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За даними видання, сервіс Rover дослідив базу даних, що містить інформацію про понад мільйон собак і котів, та з’ясував, які імена домашніх тварин у Великій Британії стали найпопулярнішими у 2026 році. Експерти також визначили клички, попит на які зріс найбільше порівняно з попереднім роком.

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Які імена для собак набирають популярності

Найбільший приріст серед собачих імен зафіксували для Санні. За рік його популярність зросла на 1287%. Друге місце посів Генрік із показником 1187%.

Наступні чотири позиції розділили Адам, Шеф, Філіп і Шакіра — кожне із цих імен продемонструвало зростання на 887%.

До десятки також увійшли Моссі та Вінні, популярність яких збільшилася на 537%, Сайлас — на 412% та Ахіллес — на 362%.

За межами першої десятки опинилися Лілібет і Радар, популярність яких зросла на 321%, а також Узі — на 221%.

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Водночас у загальному рейтингу найпоширеніших імен для собак у Великій Британії першість зберігає Луна. За нею йдуть Майло, Белла, Тедді, Поппі, Лола, Коко, Бадді, Дейзі та Чарлі.

Фахівець із поведінки собак компанії Rover Адем Фехмі зазначив, що тенденції 2026 року показують, наскільки імена собак відображають навколишній світ. Зокрема, це стосується погоди, кінематографа та ностальгії.

Які імена для котів стали популярними у 2026 році

Серед котячих імен найбільше зростання продемонстрував Дастін — на 900% порівняно з минулим роком.

У Rover припускають, що така популярність може бути пов’язана з персонажем серіалу «Дивні дива», який завершився наприкінці 2025 року.

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Другу позицію розділили Екко та Зак, популярність яких збільшилася на 800%. Четверте місце посіла Серена з показником 600%.

До десятки імен, які найшвидше набирають популярності, також потрапили Кукі (+450%), Віві (+450%), Піппі (+350%), Семмі (+350%), Каїр (+333%) та Ласло (+325%).

Експерти помітили відмінність між тенденціями у виборі людських імен для собак і котів. Якщо серед собак переважають чоловічі варіанти, то для котів частіше обирають жіночі або гендерно нейтральні імена.

Крім того, за межами першої десятки зросла популярність старовинних імен. Зокрема, Джин, Мюріел і Норріс продемонстрували приріст на 300%, Мара — на 267%, а Лайнус — на 200%.

Одним із найнезвичайніших імен у рейтингу стало Ласло. У Rover звернули увагу, що це угорське ім’я останнім часом з’являлося у двох відомих екранних історіях.

Зокрема, Ласло Тот — ім’я вигаданого архітектора з фільму «Бруталіст», а Ласло Крейвенсворт — персонаж-вампір із серіалу «Що ми робимо в тіні».

Дослідники припускають, що ці персонажі могли вплинути на популярність імені. Водночас вони звернули увагу на його звучання, зокрема шиплячі звуки, двоскладову будову та закінчення на голосну.

Як правильно вибрати ім’я для домашнього улюбленця

Фахівці Rover радять власникам собак і котів обирати імена, які легко відрізнити від звичайних слів, що часто використовуються в повсякденному житті.

За словами Адема Фехмі, для собак ім’я є важливим сигналом під час спілкування з людиною. Тварини поступово вчаться пов’язувати його з увагою господаря та взаємодією з ним.

Саме тому експерт рекомендує надавати перевагу коротким, чітким і простим для вимови іменам, які легко використовувати щодня.

Важливу роль відіграє і послідовність. Використання одного й того самого імені, а також створення позитивних асоціацій завдяки похвалі, увазі та винагородам допомагають собаці навчитися реагувати на звернення.

Фехмі наголосив, що популярність імен із часом змінюється. Тому власникам варто обирати не лише модну кличку, а й ту, яка відповідає характеру собаки, відрізняється від повсякденних слів і яку зручно вимовляти.

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