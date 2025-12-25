Як не набрати зайвої ваги під час новорічних свят: три дієві поради, які завжди працюють

Святкові дні асоціюються з теплими зустрічами та улюбленими стравами на щедрому столі. Проте саме після свят багато людей помічають на своїй фігурі зайві кілограми. Однак є гарна новина: отримувати задоволення від застілля можна без шкоди для фігури. Достатньо лише дотримуватися кількох простих порад від дієтологів.

Готуйте святкові страви у легшій версії. Більшість традиційних святкових рецептів можна зробити менш калорійними, не жертвуючи їхнім смаком. Достатньо змінити кілька інгредієнтів або спосіб приготування. Наприклад, важкі соуси легко замінюються натуральним йогуртом або сметаною з низьким відсотком жирності. Смаження на великій кількості олії можна замінити запіканням чи тушкуванням. Такі незначні коригування суттєво знижують калорійність страв і дозволяють їсти улюблені смаколики без докорів сумління.

Рухова активність навіть у святкові дні. Свята — не привід повністю відмовлятися від фізичної активності. Навіть легка прогулянка після застілля допомагає організму швидше перетравити їжу та уникнути відчуття переїдання. Свіже повітря, неспішна хода чи просто вихід на вулицю після вечері позитивно впливають на обмін речовин і загальне самопочуття. Регулярний рух у святкові дні — простий та ефективний спосіб підтримати форму без тренажерного залу.