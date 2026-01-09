Як не отруїтись продуктами та який запас води треба мати в умовах відключень світла: поради фахівців

Відключення світла

Коли світло вимикають надовго, головною проблемою стає не лише темрява, а й збереження їжі та води. Без постійного холоду в магазинах чи вдома продукти псуються дуже швидко, а це прямий шлях до серйозного отруєння. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують на необхідності дотримання базових правил безпеки в умовах енергетичної нестабільності.

Як убезпечити себе від неякісних продуктів у магазинах

Головною проблемою під час відключень електрики є порушення температурного режиму, який має бути безперервним від моменту виробництва продукту до його споживання. Коли торговельні заклади не мають резервних джерел живлення, продукти в холодильниках починають псуватися значно швидше.

Експерти рекомендують покупцям самостійно перевіряти якість товарів за кількома ознаками.

По-перше, обов’язково дивіться на температурні датчики, які зазвичай встановлені на магазинних вітринах. Якщо екран не світиться або цифри на ньому вищі за норму, це знак, що холодильник не працює і купувати в ньому нічого не варто.

По-друге, уважно оглядайте заморожені товари, такі як пельмені, м’ясо чи овочеві суміші. Вони мають бути твердими, як камінь. Якщо ви бачите, що продукт м’який або всередині упаковки багато льоду, це означає, що він уже розмерзався. Повторно заморожувати такі речі не можна, бо в них миттєво розмножуються небезпечні бактерії.

По-третє, довіряйте власним відчуттям. Перед тим як щось готувати, перевірте продукт на запах, колір та щільність. Будь-яка зміна зовнішнього вигляду, липкість або дивний аромат — це головна ознака того, що їжа зіпсувалася і її краще викинути.

Створення запасу води: об’єми та маркування

Експерти наголошують, що під час відключень світла водопостачання часто припиняється через зупинку насосних станцій, тому про автономний резерв варто подбати заздалегідь. Важливо не просто набрати повну ванну води, а грамотно організувати її зберігання, щоб вона залишалася безпечною для вживання.

Насамперед розрахуйте об’єм запасу так, щоб кожному члену родини вистачило води щонайменше на 2і або 3 доби. Для пиття та приготування їжі найкраще використовувати бутильовану воду або заздалегідь набрану очищену воду, яку слід тримати в чистих ємностях у темному та прохолодному місці. Пам’ятайте, що сонячне світло та тепло сприяють швидкому розмноженню бактерій у відкритій тарі.

Обов’язково розділяйте запаси за призначенням та підписуйте їх. Наклейте на пляшки етикетки або підпишіть їх маркером, щоб чітко розрізняти, де знаходиться питна вода, а де — технічна, призначена для гігієни, миття посуду чи зливу. Технічну воду можна зберігати у більших відкритих баках, але питна має бути виключно у щільно закритих бутлях.

Такий підхід допоможе уникнути помилкового вживання небезпечної рідини всередину та дозволить раціонально використовувати наявні ресурси під час блекауту.

Підготовка домашнього побуту до тривалих блекаутів

Щоб підготувати свій дім до тривалих відключень світла, варто почати з холодильника. Якщо заздалегідь подбати про накопичення холоду всередині камер, можна суттєво подовжити термін придатності продуктів.

Перш за все, проведіть ревізію на полицях. Якщо ви знаєте, що скоро вимкнуть електрику, намагайтеся першими з’їсти продукти, які псуються найшвидше. Це стосується відкритих консервів, йогуртів, сиру та вже готових домашніх страв. Чим менше таких продуктів залишиться в холодильнику на момент відключення, тим менше їжі вам доведеться викинути.

Крім того, дуже важливо підтримувати максимальну заповненість камер, особливо морозильної. Чим більше всередині заморожених продуктів, тим повільніше вони будуть танути, підтримуючи низьку температуру за принципом «термоса».

Якщо у вашій морозилці є порожні місця, заповніть їх звичайними пластиковими пляшками з водою. Після замерзання вони перетворяться на саморобні акумулятори холоду, які ще довго віддаватимуть низьку температуру іншим продуктам.

Також намагайтеся якомога рідше відчиняти дверцята холодильника без потреби. Кожного разу, коли ви заглядаєте всередину, туди потрапляє тепле повітря, і температура стрімко зростає. Якщо тримати камери зачиненими, холод зможе зберігатися протягом багатьох годин, що допоможе врятувати ваш продуктовий запас.

Дотримання цих рекомендацій дозволить мінімізувати ризики для здоров’я та забезпечити необхідний рівень комфорту навіть за умови відсутності світла та води.