25
Як не переплатити за "воду" у ковбасі: розкриваємо секрети складу та вибору справжнього м’яса

Ковбаса займає п’яте місце у рейтингу найпопулярніших продуктів. Сьогодні на полицях магазинів можна знайти безліч видів ковбас, але не всі вони відповідають стандартам якості.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Яким повинен бути склад у якісної ковбаси

Яким повинен бути склад у якісної ковбаси / © Pixabay

Щоб зробити правильний вибір і не переплачувати за воду чи соєві добавки, варто знати кілька простих правил.

Варені ковбаси: як купити якісну

Любите класичний бутерброд з вареною ковбасою? Ось на що слід звернути увагу:

  • Склад: ідеально, якщо на етикетці зазначено лише м’ясо, сіль, прянощі, молочні продукти, яйця та вода. Часто виробники додають соєві продукти — їх кількість повинна бути мінімальною.

  • Колір: натуральний сіруватий відтінок говорить про якість. Яскраво-рожевий — ознака нітритних добавок і барвників.

  • Текстура: скибочка повинна бути пружною. Якщо вона кришиться — у виробі багато крохмалю та рослинного білка.

  • Механічне обвалення: деякі виробники використовують спеціальну суміш м’яса та сої замість фаршу — стежте, щоб сої не було надто багато.

Варено-копчені ковбаси спочатку варять, потім коптять. Склад може включати рубане м’ясо, молочні продукти, крохмаль і сало.

Копчені ковбаси: на що звертати увагу

Як вибрати якісну ковбасу / © Pixabay

Копчені ковбаси готуються з м’яса найвищої категорії, рубаються, а потім відварюються, смажаться і коптяться:

  • Склад та аромат: у сирокопчених ковбас додають прянощі, іноді мед, коньяк або вино.

  • Колір та текстура: зріз має бути коричневим, вологим, без яскраво-рожевих відтінків. Скибочка повинна бути еластичною, без випадаючих шматочків сала.

  • Оболонка: у процесі копчення виріб втрачає вологу, тому оболонка має бути злегка зморшкувата. Натягнута оболонка — ознака доданої води, сої або крохмалю понад норму.

Сиров’ялені ковбаси: як обрати делікатес

Сиров’ялені ковбаси виготовляють тільки з м’яса найвищої категорії, додають прянощі та інколи алкогольні добавки. Використовують свинину, яловичину, баранину або конину:

  • Колір та запах: яловичина та конина дають темний відтінок ковбаси. Білуватий наліт на оболонці — природний і не є цвіллю.

  • Фрагменти сала: у якісному виробі вони білі, жовтуватий відтінок жиру може вказувати на старі ковбаси.

Найвідоміший представник сиров’ялених ковбас — салямі.

Загальні поради при виборі ковбас

  • Перевіряйте дати придатності.

  • Оцінюйте зовнішній вигляд: колір, пружність, оболонку.

  • Звертайте увагу на запах — натуральна ковбаса пахне м’ясом і спеціями, а не хімією.

  • Читайте склад — мінімум сої, барвників і крохмалю.

Дотримуючись цих простих правил, ви легко оберете смачну та якісну ковбасу для себе та своєї родини.

25
