Як не спалити техніку, коли дали світло: енергетики дали важливу пораду українцям

Перші хвилини після того, як у будинках з’являється довгоочікуване світло, є найкритичнішими для енергосистеми. У цей момент тисячі квартир одночасно «оживають», створюючи колосальний стрибок напруги. Енергетики закликають українців не поспішати та дотримуватися «правила 20 хвилин», аби не залишитися без електрики знову.

Про це повідомляє Міненерго.

У перші 2–5 хвилин після відновлення електропостачання мережа зазнає шокового навантаження. Це пов’язано з фізикою роботи приладів: під час запуску холодильники, бойлери та електродвигуни споживають у 2–3 рази більше енергії, ніж у звичайному робочому режимі.

Коли це відбувається одночасно у тисячах домівок, трансформатори можуть не витримати перевантаження.

«Це може спричинити коливання напруги, перевантаження та навіть повторні аварійні відключення», — попереджають у відомстві.

Ризик стає максимальним, якщо споживачі одночасно вмикають найпотужніші «пожирачі» енергії: бойлер, електрочайник, праску та фен.

«Чорний список» техніки: що відкласти на потім

Фахівці склали перелік приладів, запуск яких варто відтермінувати щонайменше на 20–30 хвилин після появи світла. Доки напруга в мережі не стабілізується, краще не вмикати:

Бойлери (нагрівачі води);

Пральні та посудомийні машини;

Електричні плити та духові шафи;

Електрочайники;

Обігрівачі;

Насосні станції та обладнання з потужними двигунами.

Особливе прохання стосується й бізнесу: офісним центрам та магазинам також радять не запускати все обладнання одночасно, щоб уникнути різких стрибків.

Як діяти правильно

Щоб зберегти власну техніку від згорання через перепади напруги та допомогти енергетикам утримати систему, варто дотримуватися простого порядку дій:

Спочатку — світло та гаджети. Одразу після включення можна вмикати освітлення та ставити на зарядку телефони. Пауза. Зачекайте 20–30 хвилин. Почерговість. Вмикайте потужні прилади по одному. Наприклад, спочатку нагрійте чайник, вимкніть його, і лише потім вмикайте бойлер або пральну машину. Вуличне світло. По можливості утримайтеся від використання зовнішнього освітлення фасадів та дворів.

