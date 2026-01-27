Як не впасти на слизькій дорозі під час ожеледиці – дієві поради

Падіння / © iStock

У період сильної ожеледиці варто бути особливо обережними. Один необережний рух або невдалий крок можуть закінчитися падінням і травмами. Саме тому важливо не лише дивитися під ноги, а й знати, як правильно рухатися слизькою поверхнею.

Про це пише Gazeta.ua.

Ось кілька простих, але дієвих порад, які допоможуть безпечніше пересуватися, коли дороги нагадують суцільну ковзанку.

Правильна хода — половина успіху

Найбезпечніший спосіб пересування під час ожеледиці — так звана «пінгвіняча» хода. Робіть короткі, повільні кроки, трохи нахиляючи корпус уперед. Наступайте не на п’яту, а на всю стопу — так центр ваги буде стабільнішим, а ризик ковзання зменшиться.

Руки — не в кишенях

Під час ходьби руки мають залишатися вільними. Вони допомагають утримувати рівновагу та швидко зреагувати, якщо ви раптом посковзнетеся. Якщо несете речі, намагайтеся розподіляти вагу рівномірно або скористайтеся рюкзаком.

Дивіться під ноги, а не в екран

Лід часто виглядає як звичайний мокрий асфальт, тому варто уважно придивлятися до дороги. За можливості обирайте шорсткі поверхні, утоптаний сніг або навіть траву біля тротуару, якщо це безпечно. Телефон краще сховати — він відволікає і знижує концентрацію.

Також не поспішайте. Краще вийти з дому трохи раніше, ніж бігти та наражатися на небезпеку. Різкі рухи й поспіх — головні вороги на слизькій дорозі.

Взуття має значення

Для зими найкраще підходить взуття з рифленою гумовою або термопластиковою підошвою. Під час сильного обледеніння корисними стануть спеціальні накладки з шипами або антиковзкі стрічки.

Як тимчасовий варіант можна використати прості засоби: приклеїти до підошви смужки лейкопластиру або шматочки наждакового паперу. Ще один варіант — звернутися до майстерні, де на підошву нанесуть силіконове антиковзке покриття. Такі рішення не завжди виглядають естетично, але справді допомагають.

Особлива увага — сходам

На сходах ризик падіння зростає в рази. Завжди тримайтеся за поручні, ставте ногу боком до сходинки та уникайте перестрибування через кілька сходинок одразу.

Якщо падіння неминуче

Коли відчуваєте, що втрачаєте рівновагу, намагайтеся присісти або впасти на бік. Це допоможе уникнути серйозних ударів і зменшить ризик травмування спини чи голови.

Ці поради не дають абсолютного захисту, але суттєво знижують імовірність падінь і допомагають почуватися впевненіше навіть у період сильної ожеледиці.

