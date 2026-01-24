Як не впасти в ожеледицю: топ-5 домашніх засобів для слизької підошви

Взуття / © pexels.com

Зимова негода та ожеледиця перетворюють звичайний похід до магазину чи на роботу на справжнє випробування. Часто навіть якісне та дороге взуття не витримує перевірки українськими тротуарами, оскільки матеріали підошви на морозі тверднуть і стають подібними до скла.

Про це пише «РБК-Україна».

щоб уникнути травм, не обов’язково терміново купувати спеціалізовані льодоходи. Зробити взуття безпечним можна власноруч, використовуючи прості засоби, які є в кожному домі.

Чому взуття перетворюється на ковзани

Перш ніж боротися з проблемою, варто розуміти її причини. Часто падіння провокує не лише стан доріг, а й неправильний вибір взуття:

Матеріал підошви: дешева гума або термопластик за температури нижче -5°C «дубіють», втрачають амортизацію і ковзають.

Відсутність протектора: гладка підошва без малюнка глибиною мінімум 3–5 мм не має зчеплення з поверхнею.

Забруднення: бруд та сіль забивають канавки протектора, перетворюючи підошву на гладку поверхню. Тому взуття слід мити після кожного виходу.

Топ-5 методів для надійного зчеплення

Більшість домашніх лайфхаків базуються на створенні додаткового тертя або «наждачного» ефекту.

Лейкопластир. Це найшвидший метод «екстреної допомоги». Необхідно наклеїти два шматки тканинного пластиру хрест-навхрест на суху підошву (на носок і п’ятку). Тканина чіпляється за мікронерівності льоду.

Суперклей та пісок. Один із найбільш довговічних методів. На чисту підошву нанесіть клей «сіткою» або зигзагом, а зверху рясно присипте сухим піском. Після висихання утворюється стійкий абразивний шар.

Наждачний папір. Існує два варіанти: натерти підошву грубим наждаком, щоб зробити її шорсткою, або наклеїти шматочки водостійкого наждачного паперу безпосередньо на підбори та носок.

Сира картопля. Якщо вийти треба негайно, а під рукою немає інструментів, допоможе звичайна картопля. Натріть підошву свіжим зрізом коренеплоду. Крохмаль, що виділяється, створює тонку плівку, яка тимчасово зменшує ковзання.

Шкарпетки. Метод, який виглядає дивно, але працює безвідмовно. Потрібно натягнути старі, бажано товсті вовняні шкарпетки поверх взуття. Це забезпечує відмінне зчеплення з льодом.

Чого категорично не можна робити

В інтернеті поширюються поради, які можуть не лише не допомогти, а й зіпсувати взуття.

Лак для волосся: Він створює тонку плівку, яка на морозі стає ще слизькішою.

Вкручування саморізів: Цей метод підходить виключно для товстої підошви робочого взуття. Звичайні міські чоботи ви ризикуєте зробити дірявими або пошкодити супінатор.

Нагрівання феном: Спроба розм’якшити гуму теплом може призвести до руйнування структури матеріалу, через що підошва просто лусне на холоді.

Нагадаємо, на тлі холодів МОЗ та лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню. Медики також застерігають, що алкоголь не зігріває, а лише підвищує ризик переохолодження й отруєння чадним газом.