Як не втратити інтернет під час відключень світла

Інтернет без світла в Україні / © ТСН

Під час масових відключень електроенергії інтернет в Україні знову стає критично важливим — для роботи, навчання, зв’язку з рідними та отримання сигналів тривоги. Втім, навіть під час блекаутів залишатися онлайн можливо, якщо заздалегідь підготуватися.

ТСН.ua зібрав поради фахівців, які допоможуть мінімізувати ризик втрати зв’язку.

Чому інтернет зникає разом зі світлом

Для стабільної роботи домашнього інтернету потрібні одразу кілька умов: живлення обладнання в оселі абонента, робота мережі провайдера та доступність каналів зв’язку. Під час відключень світла найчастіше не працює саме домашнє обладнання — роутер або модем, які без електроенергії просто вимикаються.

Додаткову проблему створює різке зростання навантаження на мобільні мережі. Коли Wi-Fi зникає, тисячі користувачів одночасно переходять на мобільний інтернет. Це впливає на швидкість і стабільність з’єднання, навіть якщо базові станції працюють на резервному живленні. Проте їхній ресурс обмежений — у середньому до 10 годин, залежно від навантаження.

Як залишатися онлайн під час вимкнень світла

Експерти радять у першу чергу подбати про резервне живлення для домашнього інтернету. Для цього використовують:

джерела безперебійного живлення (UPS);

павербанки з виходом 9–12 В або спеціальні DC-UPS;

зарядні станції малої потужності.

Для оптоволоконного інтернету зазвичай потрібно живити два пристрої — сам роутер і термінал провайдера.

Колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров рекомендував під’єднати інтернет за технологією xPON. За умови автономного живлення домашнього обладнання та стабільної роботи мережі провайдера такий інтернет може працювати без світла до 72 годин.

В Україні послуги xPON надають понад дві тисячі провайдерів, а близько половини користувачів уже перейшли на цю технологію.

Якщо домашній інтернет недоступний, варто раціонально користуватися мобільною мережею. Оператори радять вимикати автозавантаження фото та відео в месенджерах, не користуватися відеохостингами та за можливості переглядати заздалегідь завантажений контент.

У разі проблем із мережею свого оператора можна скористатися національним роумінгом — вручну під’єднатися до мережі іншого мобільного оператора без додаткової плати. Також фахівці радять мати SIM-карти різних операторів, особливо якщо смартфон має два слоти.

Альтернативні способи залишатися на зв’язку

У ситуаціях, коли мобільний інтернет і зв’язок повністю зникають, можуть стати в пригоді офлайн-месенджери, які працюють через Bluetooth. Їхній мінус — обмежена відстань та потреба, щоб поблизу був інший користувач такого ж застосунку.

Для отримання офіційної інформації під час повного знеструмлення фахівці радять мати радіоприймач на батарейках.

Що варто зробити заздалегідь

Експерти радять готуватися до відключень наперед:

тримати зарядженими павербанки та резервні джерела живлення;

зберігати важливі контакти не лише в телефоні, а й на папері;

завантажити офлайн-карти;

пояснити близьким, особливо літнім людям, як діяти у разі зникнення зв’язку.

