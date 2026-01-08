Як не вилетіти з дороги в ожеледицю: головне правило першої секунди для автомобіліста

Ожеледиця на дорогах

Керування автомобілем на зледенілій дорозі вимагає особливих навичок, оскільки будь-яка помилка може призвести до аварії. Автоексперти наголошують, що успіх виходу із заносу залежить від дій водія у найпершу секунду, коли важливо подолати паніку та не піддатися хибним інстинктам.

Що робити і що не робити у першу секунду

Найбільш поширеною помилкою водіїв є рефлекторне натискання на педаль гальма. На ожеледиці це лише погіршує ситуацію, оскільки заблоковані колеса остаточно втрачають зчеплення з дорогою, перетворюючи машину на некерований об’єкт.

На слизькому покритті колеса миттєво блокуються і втрачають будь-який зв’язок із дорогою, через що машина стає подібною до некерованої ковзанки. У такому стані автомобіль просто несе вперед за інерцією, і водій більше не може вплинути на те, куди саме його викине.

Єдина правильна дія у першу мить, рекомендують фахвці, це миттєво відпустити педаль газу. Це дозволить двигуну плавно сповільнити оберти коліс і допоможе їм знову «зачепитися» за поверхню.

Як стабілізувати автомобіль на слизькій дорозі

Після того, як ногу прибрано з педалі акселератора, необхідно діяти швидко, але без різких рухів. Процес стабілізації автомобіля під час ковзання вимагає чіткої послідовності дій, де кожен рух має бути вивіреним. Для успішного виходу з критичної ситуації необхідно дотримуватися таких правил:

Утримання від гальмування

До моменту повного вирівнювання транспортного засобу та його повернення на заданий курс використання гальмівної системи є неприпустимим. Будь-яка спроба загальмувати під час заносу лише позбавить водія залишків контролю над машиною. Тільки після того, як автомобіль знову стане слухняним і стабілізується на дорозі, можна обережно застосовувати гальма для подальшого зниження швидкості.

Коригування напрямку кермом

Основним інструментом порятунку є правильна робота кермом, яке потрібно спрямовувати слідом за рухом задньої осі. Якщо ви відчуваєте, що задню частину авто зносить вліво, колеса слід вивертати також ліворуч, а якщо вправо — праворуч. Такий маневр дозволяє виставити передні колеса паралельно до напрямку заносу, що створює необхідний противагу і допомагає кузову повернутися у природне положення.

Контроль інтенсивності рухів

Ефективне кермування має бути швидким за реакцією, проте надзвичайно м’яким за виконанням. Важливо уникати хаотичного смикання керма, оскільки надмірна різкість часто призводить до виникнення ритмічного заносу. У такому випадку амплітуда коливань зростає, і автомобіль починає розгойдувати зі сторони в бік з іще більшою силою, що значно підвищує ризик перекидання або вильоту в кювет.

Експерти нагадують, що найкращий спосіб врятуватися від заносу — не допускати його. Для цього варто уникати будь-яких різких маневрів, суворо дотримуватися дистанції та обирати швидкість, яка відповідає стану дорожнього покриття. Холодний розум і відсутність різких рухів ногами чи руками є запорукою безпеки на зимовій трасі.