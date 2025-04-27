Як не погубити врожай помідорів: чим не слід підживлювати грядки з томатами

Варто знати, що не всіма добривами можна підживлювати ґрунт в момент висаджування розсади помідорів. Деякі з видів підживлення можуть негативно вплинути на культуру, вона хворітиме чи зовсім загине. А деякі добрива краще вносити через деякий час після садіння розсади. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Ми-Україна», які добрива краще не додавати в лунки під час садіння помідорів, бо врожаю не буде.

Деревний попіл. Багато господарів підживлюють грядки золою, адже вона містить калій, кальцій та фосфор. Ці мінерали вкрай корисні для росту й розвитку культур. Однак варто знати, що це лужне добриво, яке розкислює ґрунт. Якщо внести його в лунку під час садіння томатів, попіл пригнічуватиме розвиток розсади. Щоб це добриво було корисним, його треба вносити восени. Можна просто розсипати по грядці перед перекопуванням. Чи приготувати настій: на склянку попелу треба взяти відро води, все ретельно розмішати й настояти 4 дні. Цим добривом треба поливати рослини у період вегетації, тоді помідори добре ростимуть, а ґрунт майже не змінить своєї кислотності.

Свіжий гній. Органіка дуже корисна для всіх овочевих культур, однак свіжий гній не можна вносити в лунки під час садіння розсади помідорів. Гній почне пріти й може обпекти корені томатів, уповільнити їхній ріст і навіть спровокувати розвиток захворювань. Свіжий гній можна вносити восени, щоб він за зиму перепрів і віддав усі корисні речовини землі. А весною можна внести на грядки трохи компосту чи комплексні мінеральні добрива.