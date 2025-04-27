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Як не погубити врожай помідорів: чим не слід підживлювати грядки з томатами
Досвідчені господарі знають, що багатий урожай городини можна отримати, якщо правильно доглядати за овочевими культурами. І вибір добрив для рослин відіграє ключову роль у цьому.
Варто знати, що не всіма добривами можна підживлювати ґрунт в момент висаджування розсади помідорів. Деякі з видів підживлення можуть негативно вплинути на культуру, вона хворітиме чи зовсім загине. А деякі добрива краще вносити через деякий час після садіння розсади. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Ми-Україна», які добрива краще не додавати в лунки під час садіння помідорів, бо врожаю не буде.
Яке підживлення не можна вносити під час садіння помідорів, бо врожаю не буде
Деревний попіл. Багато господарів підживлюють грядки золою, адже вона містить калій, кальцій та фосфор. Ці мінерали вкрай корисні для росту й розвитку культур. Однак варто знати, що це лужне добриво, яке розкислює ґрунт. Якщо внести його в лунку під час садіння томатів, попіл пригнічуватиме розвиток розсади. Щоб це добриво було корисним, його треба вносити восени. Можна просто розсипати по грядці перед перекопуванням. Чи приготувати настій: на склянку попелу треба взяти відро води, все ретельно розмішати й настояти 4 дні. Цим добривом треба поливати рослини у період вегетації, тоді помідори добре ростимуть, а ґрунт майже не змінить своєї кислотності.
Свіжий гній. Органіка дуже корисна для всіх овочевих культур, однак свіжий гній не можна вносити в лунки під час садіння розсади помідорів. Гній почне пріти й може обпекти корені томатів, уповільнити їхній ріст і навіть спровокувати розвиток захворювань. Свіжий гній можна вносити восени, щоб він за зиму перепрів і віддав усі корисні речовини землі. А весною можна внести на грядки трохи компосту чи комплексні мінеральні добрива.
Азот. Так, азот вкрай необхідний для культур, так як сприяє нарощенню зеленої маси. Та якщо його додати в лунки, він може дати зворотний ефект — плоди формуватимуться повільніше, а їхній смак буде водянистим. Експерти рекомендують вносити азот через 2-3 тижні після висаджування розсади. Саме в цей період помідори вже приживуться й потребуватимуть посиленого підживлення.