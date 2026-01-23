Як не зіпсувати продукти під час раптового зникнення світла

Як зберігати продукти в холодильнику без світла / © Getty Images

Тривалі вимкнення електрики створюють серйозні ризики для свіжості продуктів та вашого здоров’я.

ТСН.ua зібрав ключові поради, як правильно зберігати їжу в умовах стабілізаційних та екстрених графіків, щоб уникнути харчових отруєнь.

Дізнайтеся, як врятувати вміст холодильника, коли електроенергія відсутня по кілька годин.

Як зберігати їжу в холодильнику під час вимкнень світла

У холодильнику продукти можуть залишатися безпечними до чотирьох годин. Якщо ви зберігатимете їжу у морозилці — то можете спокійно її там залишити до 48 годин, за умови її повного завантаження. У напівпорожній морозилці їжа залишатиметься безпечною до 24 годин. Головне правило — тримайте дверцята закритими.

Коли електрики немає надто довго, вам необхідно:

помістити у камеру заздалегідь заморожені пляшки з водою або гелеві пакети;

якщо електроенергії немає понад чотири години, згрупуйте продукти разом у морозилці — так вони довше триматимуть холод.

Як альтернативу, у морозну погоду ви можете використовувати балкон або веранду для тимчасового зберігання продуктів.

Як готувати їжу, коли немає електрики

Намагайтеся не робити великих запасів готової їжі — готуйте на один раз. З’їдайте страви відразу або не залишайте їх при кімнатній температурі довше ніж на дві години.

Також важливо приділяти належну увагу термічній обробці продуктів. Зокрема, ретельно проварюйте та просмажуйте м’ясо, яйця та морепродукти. Доводьте страви до кипіння (температура приготування має бути не менше 70°C).

Зокрема не слід розморожувати продукти при кімнатній температурі — робіть це лише в холодильнику.

Дотримуйтеся чистоти на кухні та гігієни рук

Мийте руки перед готуванням та після туалету. Якщо немає води — використовуйте спиртовмісні санітайзери або вологі серветки.

Дезінфікуйте кухонне приладдя та захищайте продукти від комах і гризунів. Овочі та фрукти мийте лише чистою водою.

Використовуйте бутильовану або перевірену воду. Якщо ви берете воду з непевних джерел, у такому разі обов’язково кип’ятіть її.

Як зрозуміти, що продукти зіпсувалися

Якщо ви маєте сумнів щодо деяких страв у вашому холодильнику — не куштуйте їх та викидайте.

Утилізуйте м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти, якщо вони перебували без холоду понад чотири години. Також позбудьтеся їжі з незвичним запахом, кольором або текстурою.

Водночас не усі підозрілі продукти потрібно викидати, є й такі які можна врятувати. До прикладу: ті, на яких збереглися кристали льоду або які мають температуру не вище +4°C, можна приготувати або заморозити повторно.

Якщо ви маєте сумнів щодо придатності до вживання деяких страв у вашому холодильнику — викидайте їх / © Getty Images

Також варто зберігати сирі продукти окремо від готових у закритому посуді, щоб уникнути перехресного зараження.

Чимало експертів з виживання у складних умовах радять формувати запас продуктів, що не потребують зберігання у холодильнику: консерви, сухофрукти, хлібці, сезонні овочі.

Обирайте товари з малим вмістом солі (менш як 1 грам) та цукру (менш як 10 грамів на 100 г продукту).

Купуючи продукти, звертайте увагу на ультрапастеризоване молоко та інші товари у тетрапаках, що довше зберігаються без охолодження.

Раніше ТСН.ua розповідав, як вижити у висотці в умовах блекауту.

