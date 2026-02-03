Як не зіпсувати продукти під час відключень світла: дієві лайфгаки від Клопотенка

Продукти / © Credits

В умовах тривалих відключень світла перед українцями гостро постає питання збереження харчових продуктів. Навіть у холодильнику їжа може швидко зіпсуватися, якщо електроенергія відсутня понад 4 години. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився дієвими методами, які допоможуть подовжити термін придатності м’яса та овочів без спеціального обладнання.

Про це кулінарний експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як врятувати м’ясо

За словами Клопотенка, одним із найефективніших способів збереження свіжості м’яса, зокрема курячого філе, є використання сольового розчину. Цей метод дозволяє зберегти продукт придатним до вживання протягом 2–3 днів навіть без стабільного охолодження.

Рецепт розчину:

У миску з водою додати сіль.

Пропорція: на певну кількість води (щоб покрила м’ясо) потрібно близько 30 грамів солі .

Занурити курятину в отриману рідину.

«Сіль — це натуральний природний консервант. По-перше, вона зробить курку щільнішою та смачнішою, а по-друге, таке легке засолювання продовжує наш час. Якщо у нас є світло лише 4 години вдень, візьміть і засоліть. Вона не пропаде, з нею нічого не буде», — пояснив шеф-кухар.

Він зазначив, що після відновлення електропостачання таке м’ясо можна сміливо готувати — воно вже буде попередньо просоленим.

«Маринад» для овочів

Для подовження терміну зберігання овочів Клопотенко радить використовувати суміш гарячої води, оцту та солі. Такий спосіб підходить, наприклад, для огірків та перцю.

Експерт стверджує, що овочі, залиті таким розчином, можуть залишатися смачними та не псуватися впродовж 3–4 тижнів.

«На смак такі овочі будуть наче свіжі, але збережені завдяки спеціальному розчину», — зауважив ресторатор.

Крім того, Клопотенко нагадав про найнадійніший спосіб зберігання вітамінів на зиму в умовах віялових відключень — це традиційна консервація. Мариновані та квашені продукти не потребують низьких температур для зберігання і стануть у пригоді, коли свіжі овочі недоступні або їх важко зберегти.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти потрібно купити на випадок блекауту.