- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 2 хв
Як не зіпсувати святковий настрій: правила подавання шампанського, які знають сомельє
Шампанське — це напій свята. Його тост під бій курантів на Новий рік, день народження чи особлива подія стає моментом магії. Але навіть найкраща пляшка може підвести, якщо її подають за невірної температури: бульбашки швидко зникають, смак приглушується, а святковий настрій — зіпсований.
Щоб кожен ковток радував смаком і ароматом, важливо знати, як правильно охолоджувати, зберігати та подавати шампанське. З усіх «сюрпризів» новорічної вечірки — від недовареного холодцю до порожньої тарілки з закусками — лише неправильне шампанське може справді зіпсувати свято. Адже це дорогий напій, і на відміну від коктейлів, його складно “підлаштувати” під ситуацію.
Температура має значення
Ідеальна температура для більшості шампанських — від 8 до 10°C. Занадто тепле вино втрачає бульбашки, стає гіркуватим і тьмяним на смак. Занадто холодне — приглушує аромат і смакові нотки.
Щоб бути точнішими:
Класичне ігристе: 6−8°C;
Вінтажне шампанське: 9−12°C;
Престижне кюве: 10−14°C.
Як зберігати шампанське
Темрява — сонячне світло швидко руйнує смак.
Відсутність вібрацій — пляшка не повинна “труситися”.
Стабільна, прохолодна температура.
Горизонтальне зберігання для тривалого терміну.
Швидке охолодження
Пляшка з магазину потребує близько 3 годин у холодильнику, щоб дістатися ідеальної температури. Хочете швидко? Крижана ванна з водою і льодом охолодить її всього за 15 хвилин. Додаючи трохи солі, можна ще трохи прискорити процес.
А от “швидкий трюк” із мокрим рушником і морозильником не вартий спроб — ефект мінімальний. Найпростіший варіант — придбати шампанське вже охолодженим у винному магазині і відразу подати до келихів.
Чи може шампанське зіпсуватися
Так, і це проявляється так:
Відсутність шипучості;
Кислий або оцтовий запах;
Потемніння кольору;
Неприємний, тьмяний смак.
Хоча пити зіпсоване шампанське безпечно для здоров’я, смак буде розчаруванням.
Швидке охолодження келихів
Якщо потрібно охолодити лише келих, поставте його у морозильник на 10 хвилин. Малий об’єм рідини і тонкі стінки скляного келиха охолонуть швидше, ніж товста пляшка.