ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Як не зіпсувати святковий настрій: правила подавання шампанського, які знають сомельє

Шампанське — це напій свята. Його тост під бій курантів на Новий рік, день народження чи особлива подія стає моментом магії. Але навіть найкраща пляшка може підвести, якщо її подають за невірної температури: бульбашки швидко зникають, смак приглушується, а святковий настрій — зіпсований.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як подають шампанське на Новий рік

Як подають шампанське на Новий рік / © unsplash.com

Щоб кожен ковток радував смаком і ароматом, важливо знати, як правильно охолоджувати, зберігати та подавати шампанське. З усіх «сюрпризів» новорічної вечірки — від недовареного холодцю до порожньої тарілки з закусками — лише неправильне шампанське може справді зіпсувати свято. Адже це дорогий напій, і на відміну від коктейлів, його складно “підлаштувати” під ситуацію.

Температура має значення

Ідеальна температура для більшості шампанських — від 8 до 10°C. Занадто тепле вино втрачає бульбашки, стає гіркуватим і тьмяним на смак. Занадто холодне — приглушує аромат і смакові нотки.

Щоб бути точнішими:

  • Класичне ігристе: 6−8°C;

  • Вінтажне шампанське: 9−12°C;

  • Престижне кюве: 10−14°C.

Як зберігати шампанське

  • Темрява — сонячне світло швидко руйнує смак.

  • Відсутність вібрацій — пляшка не повинна “труситися”.

  • Стабільна, прохолодна температура.

  • Горизонтальне зберігання для тривалого терміну.

Швидке охолодження

Пляшка з магазину потребує близько 3 годин у холодильнику, щоб дістатися ідеальної температури. Хочете швидко? Крижана ванна з водою і льодом охолодить її всього за 15 хвилин. Додаючи трохи солі, можна ще трохи прискорити процес.

А от “швидкий трюк” із мокрим рушником і морозильником не вартий спроб — ефект мінімальний. Найпростіший варіант — придбати шампанське вже охолодженим у винному магазині і відразу подати до келихів.

Чи може шампанське зіпсуватися

Так, і це проявляється так:

  • Відсутність шипучості;

  • Кислий або оцтовий запах;

  • Потемніння кольору;

  • Неприємний, тьмяний смак.

Хоча пити зіпсоване шампанське безпечно для здоров’я, смак буде розчаруванням.

Швидке охолодження келихів

Якщо потрібно охолодити лише келих, поставте його у морозильник на 10 хвилин. Малий об’єм рідини і тонкі стінки скляного келиха охолонуть швидше, ніж товста пляшка.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie