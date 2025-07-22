Як не знищити врожай: садівникам пояснили, коли не можна поливати рослини

Полив / © Credits

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Головна мета садівників — забезпечити рослини достатньою кількістю води. Водночас не менш важливо дотримуватись правильного часу для поливу, адже саме він впливає на здоров’я культур.

Про це повідомили експерти сайту Martha Stewart.

Зокрема, найзручніший для багатьох час — вечір — є найнебезпечнішим для рослин. Волога, що залишається на листі після заходу сонця, зберігається протягом усієї ночі, створюючи умови для розвитку захворювань. Особливо чутливими до такого режиму є культури з товстими ворсистими стеблами та листям. У разі відсутності альтернатив, експерти радять налагодити крапельний полив.

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Полив у денні години також не є найкращим рішенням. У спеку вода швидко випаровується, а сонячні промені можуть спричинити опіки на листі. Це стосується особливо обідньої пори, коли сонце найактивніше.

Найкращим варіантом вважається ранковий полив. Саме вранці вода поступово проникає в ґрунт, забезпечуючи необхідне зволоження без пересихання. При цьому листя встигає висохнути до настання спеки, зменшуючи ризики розвитку грибкових хвороб. Це особливо важливо для культур, які активно ростуть, цвітуть або плодоносять.

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