Як облаштувати кухню без навісних шаф: оригінальні ідеї та тренди дизайну

Кухня / фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

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Сучасний дизайн інтер’єрів дедалі частіше відходить від класичного облаштування кухонь з масивними навісними меблями, слідуючи світовому тренду на користь вільного та практичного простору.

За інформацією польського видання Deccoria, підвісні шафи суттєво перевантажують приміщення, тому експерти радять замінювати їх відкритими полицями або повністю звільняти стіни над робочою поверхнею, попередньо продумавши нові місця для зберігання кухонного начиння.

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Однак ще до початку ремонтних робіт важливо чітко спланувати, де саме розміститься весь ваш кухонниий посуд та побутові прилади.

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Чим можна замінити шафи над кухонною стільницею

Вибір залежить від габаритів приміщення, обсягу кухонного начиння та частотою використання конкретних речей у побуті.

Найбільш затребуваним замінником стандартних меблевих гарнітурів вважаються відкриті полички. На таких конструкціях з деревини чи металу зручно зберігати повсякденний посуд, чашки, а також ємності зі спеціями та крупами.

Якщо потреби в додаткових місцях для зберігання немає, кухонний фартух можна перетворити на головну окрасу інтер’єру. Візерунчаста плитка, виразна фактура чи насичений відтінок фарби стануть чудовим візуальним акцентом, що особливо виграшно виглядає в кухонно-вітальнях та відкритих просторах.

Настінні планки з гачками дають змогу зручно розмістити кухонний інвентар, лопатки та рушники. На міцніших конструкціях можна підвісити чашки або легкі пательні, що дозволяє тримати необхідні дрібнички під рукою й залишати робочу поверхню повністю вільною.

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Ще одним чудовим рішенням для організації простору кухні можуть стати місткі висувні ящики та шафи від підлоги до стелі. У таких шафах практично тримати тривалі запаси їжі та побутові прилади, якими ви послуговуєтеся лише час від часу. Чудовою альтернативою також стане компактна комора чи спеціально облаштований закуток.

За наявності відповідного планування, зону над робочою поверхнею можна облаштувати у вигляді повноцінного вікна. Це чудове рішення дозволить наповнити приміщення природним світлом та забезпечить гарний огляд подвір’я чи природи за вікном.

Альтернативним компромісом можуть стати шафки зі скляними дверцятами, які не обтяжують простір і додають йому легкості. За таким склом гарно виглядає улюблений посуд, який водночас надійно захищений від накопичення пилу.

Раніше ТСН.ua писав про те, що сидячі ванни стають дедалі популярнішими завдяки своїй безпеці та компактності, проте перед їхньою купівлею варто врахувати кілька суттєвих нюансів.

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