Як обрати ідеальну живу ялинку до Нового року: прості поради для бездоганного святкового настрою

Як вибрати живу ялинку на Різдво і Новий рік / © Pixabay

Однак буває, що придбане деревце вже наступного дня починає втрачати хвою та виглядати зів’ялим, і тоді святковий настрій стрімко тане. Як уникнути цього та обрати по-справжньому якісну ялинку?

Ось на що варто звернути увагу, купуючи новорічне дерево на ялинковому базарі:

Обирайте ялинку такої висоти, щоб між її верхівкою та стелею залишалося щонайменше 40 см. Не забудьте, що зверху стоятиме різдвяна зірка. Для стандартної квартири оптимальна висота — приблизно 1,5–2,3 м за висоти стель 2,7–3 м.

Звертайте увагу на товщину стовбура: вона має бути не меншою ніж 6–7 см. Надто тонкий стовбур не витримає ваги прикрас — гілки можуть гнутися або навіть ламатися.

У здорової ялинки хвоя м’яка, а гілки пружні — легко згинаються й одразу повертаються до попередньої форми. Таке дерево довго простоїть без осипання.

Колір хвої має бути насичено-зелений, можливі відтінки від сріблястого до блакитного. Рудуваті чи жовті тони свідчать про зневоднення — така ялинка швидко втратить голочки.

Відірвіть кілька хвоїнок і понюхайте їх. Чіткий хвойний аромат — ознака свіжості. Якщо запах ледь відчутний, дерево могло перемерзнути або підсохнути.

Легенько струсіть гілки. Якщо хвоя одразу осипається, дерево довго не простоїть. Свіжа та здорова ялинка має міцну, гладеньку хвою, що надійно тримається.

Тож уважний вибір і кілька простих перевірок гарантують, що ваша новорічна ялинка збереже свіжість і красу протягом усього святкового періоду.