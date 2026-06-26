Як обрати стиглий і солодкий кавун: дієтолог назвав 10 ознак, на які варто звернути увагу

Кавуни / © Pixabay

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Вибір смачного кавуна часто здається справою випадку, однак існує низка ознак, які допомагають визначити, чи плід дозрів природним шляхом. Дієтолог радить звертати увагу не лише на колір шкірки, а й на форму, вагу, звук під час постукування та навіть стан хвостика.

Про це повідомило видання Verywell health.

Під час вибору кавуна насамперед зверніть увагу на польову пляму — ділянку, на якій плід лежав під час достигання. Якщо вона кремово-жовта або світло-бежева, це означає, що кавун дозрів природним шляхом. Натомість біла чи надто світла пляма може свідчити про те, що його зірвали передчасно. Вважається, що насиченіший колір цієї ділянки є ознакою солодшої м’якоті.

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Не менш важливе значення має форма плода. Стиглий і якісний кавун зазвичай має рівні, симетричні обриси без помітних деформацій. Якщо він перекошений або нерівний, це може бути наслідком нерівномірного росту, що іноді впливає на смакові властивості. Винятком є лише сорти, які спеціально вирощують у незвичних формах.

Фахівці також радять оцінити зовнішній вигляд шкірки. У стиглого кавуна вона має рівномірне забарвлення та матову поверхню. Якщо ж шкірка надто блищить, це може свідчити, що плід ще не встиг повністю дозріти.

Для смугастих кавунів існує ще один простий спосіб перевірки. Потрібно скласти разом вказівний і середній пальці та прикласти їх між двома темно-зеленими смугами. Якщо відстань між ними відповідає ширині двох пальців, це може означати, що кавун мав достатньо часу для накопичення цукрів. Водночас цей метод не підходить для мінікавунів.

Ще одна ознака, на яку варто звернути увагу, — темні сітчасті сліди на шкірці. Такі позначки, які часто називають «цукровими плямами», вважаються ознакою солодкого та соковитого плода.

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Перевірити кавун можна й за звуком. Якщо легенько постукати по ньому кісточками пальців і почути глибоке, порожнисте звучання, це свідчить про високий вміст води та хорошу соковитість. Якщо ж звук глухий або плаский, плід може бути недостиглим або вже перестиглим.

Також потрібно уважно перевірити цілісність шкірки. Вона має бути міцною, гладкою та без значних пошкоджень. Незначні природні подряпини не становлять загрози, однак тріщини, порізи, м’які місця, вм’ятини чи горбки можуть вказувати на пошкодження, які впливають не лише на смак, а й на безпечність кавуна.

Експерт також радить обов’язково оцінити вагу кавуна. Найкраще обирати той плід, який здається найважчим для свого розміру. Велика вага свідчить про високий вміст води, а отже — про соковиту м’якоть. Якщо ж кавун занадто легкий, це може означати, що він недостатньо стиглий або вже втратив частину вологи.

Наостанок варто подивитися на хвостик. Якщо він сухий і коричневий, це означає, що кавун достиг на баштані. Зелене стебло, навпаки, може свідчити про те, що врожай зібрали ще до повного дозрівання.

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Нагадаємо, раніше американські дієтологи розвіяли популярний дитячий міф про небезпеку проковтування кавунового насіння та розповіли про його унікальні поживні властивості для організму.

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