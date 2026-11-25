Яблуня

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Видалення сухих, зламаних гілок і тих, що труться одна об одну, оздоровлює крону яблуні, а правильно проріджене дерево отримує більше світла й повітря для якісних плодів.

Про санітарне обрізання та вибір часу для роботи пишуть фахівці Університету Міннесоти.

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Після листопаду добре видно, як розташовані гілки. Можна знайти злами, помітити тертя й роздивитися пагони, що ростуть до середини дерева. Такий огляд допомагає розділити роботу на нагальне видалення пошкодженого й майбутнє формування крони.

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Для холодного клімату фахівці радять провести основне обрізання яблуні наприкінці зими, перед початком весняного росту. Так свіжі рани залишаються відкритими менше часу до початку заростання. Осінні та ранньозимові зрізи частіше підсихають, і тканини біля них можуть відмирати. Британські фахівці RHS визначають ширше вікно — період спокою після листопаду й до відновлення росту.

Як розпізнати зайві гілки й зробити правильний зріз

Біля дерева спочатку оцініть стан гілок, потім беріться за інструмент. Суха гілочка, злам і здоровий пагін, який лише загущує крону, потребують різних рішень. Великі, високі чи небезпечні гілки біля дротів доручіть фахівцям комунальної служби.

Огляньте крону після листопаду. Знайдіть зламані й підозріло сухі гілки, місця, де пагони перехрещуються та труться, і сильні прирости, спрямовані всередину крони. Відокремте очевидно пошкоджені частини від здорових гілок, які можна прорідити під час планового обрізання.

Перевірте підозрілу дрібну гілочку. Аграрії радять обережно зішкребти нігтем або ножем зовсім маленьку ділянку кори. Зелена й волога тканина під нею означає, що ця частина жива; суха коричнева може вказувати на відмерлу деревину. Додатково легенько зігніть дрібну гілочку — жива деревина гнеться, мертва стає ламкою й легко переламується.

Розділіть санітарну роботу й формування. Восени зосередьтеся на доступних сухих і зламаних гілках. Здорові пагони, що труться або ростуть усередину крони, визначте для наступного прорідження наприкінці зими. Так ви заздалегідь побачите, де кроні бракує простору, і збережете основне формування до рекомендованого строку.

Зріжте доступну суху чи зламану гілку, зберігши наплив біля основи. Оберіть гострий інструмент за товщиною гілки — секатор, сучкоріз або садову пилку. Наплив має залишитися на дереві, а зріз — пройти одразу за ним, з боку гілки. Збережені тканини біля основи допомагають рані краще заростати. Якщо гілку потрібно вкоротити, обрізайте до бічного відгалуження.

Визначте, що залишиться після зимового прорідження. Із двох гілок, що труться, збережіть краще розміщену, спрямовану назовні, якщо вона не має сильних пошкоджень. Для видалення намітьте сильні пагони, які ростуть до центру. Молоді бічні пагони залишайте, якщо вони не перехрещуються й не загущують крону, — на другий рік вони можуть закласти плодові бруньки. Орієнтир для звичайного зимового обрізання дорослої яблуні — близько 10–20% крони, залежно від сили росту дерева; ця рекомендація стосується саме планової зимової роботи.

Чому після сильного обрізання виростають «мітли»

Надто сильне обрізання провокує ріст численних вертикальних пагонів — вовчків. Вони знову загущують крону, яку садівник намагався розрідити. Під час обрізання «мітел» на плодових деревах краще поступово вибирати зайві пагони й залишати вдало розташовані бічні відгалуження. Зменшення висоти та густоти старого дерева розподіліть на кілька сезонів.

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