Як обрізати ремонтантну малину, щоб отримати щедрий врожай

Як обрізати ремонтантну малину

Довгі роки я не могла зрозуміти, чому моя ремонтантна малина плодоносить значно гірше, ніж на сусідній ділянці. Сорти схожі, земля однакова, поливаємо теж в один час. Секрет розкрився лише тоді, коли я уважно придивилася, як саме сусід проводить весняну обрізку.

Ремонтантна малина влаштована інакше, ніж звичайна, тому стандартний підхід тут не працює. Якщо ви хочете отримувати по два кілограми ягід з кожного куща, варто переглянути свою стратегію.

Як обрізати ремонтантну малину: що обираємо — один чи два врожаї

Перше, що потрібно зробити — обрати модель вирощування. Ремонтантна малина може давати ягоди за двома схемами.

Дворічний цикл — минулорічні пагони дають урожай у липні, а молодий приріст — восени. Це звучить заманливо, але кущ витрачає занадто багато сил на два етапи. У результаті обидва врожаї виходять посередніми.

Однорічний цикл (золотий стандарт). За цією схемою восени або рано навесні всі пагони вирізаються під корінь. Кущ стартує з нуля. Це дає один, але надзвичайно потужний врожай. Для більшості регіонів України цей метод підходить найкраще, адже дозволяє отримати велику солодку ягоду.

Коли з землі тягнеться молода поросль, важливо не жаліти рослину. Потрібні лише сильні, товсті пагони з короткими відстанями між бруньками. Тонкі та хилі гілочки лише відбирають живлення.

Головне правило орбрізання — на один погонний метр ряду залишайте не більше 5-6 найміцніших пагонів. Ті, хто залишає по дванадцять, потім дивуються дрібним ягодам. Загущений кущ погано провітрюється, а кожен пагін отримує критично мало сонячного світла.

Для додаткового захисту від хвороб обов’язково обривайте нижнє листя на висоту 25-30 сантиметрів від землі. Це значно покращує вентиляцію в найуразливішій зоні біля коріння.

Помилка, яка краде врожай: чи можна обрізати верхівки

Одна з найпоширеніших оман — укорочувати молоді пагони ремонтантної малини. Запам’ятайте: верхівки чіпати не можна! Плодові бруньки у таких сортів розташовані по всій довжині стебла, включаючи самий верх. Відрізавши верхівку, ви власноруч викидаєте значну частину майбутнього врожаю.

Три кроки після обрізки малини, які збільшать врожай

Після завершення обрізки та проріджування кущів необхідно негайно подбати про умови для їхнього швидкого старту.

Першочерговим кроком є мульчування ґрунту, причому шар органіки має бути досить солідним — близько 8–10 сантиметрів. Це критично важливо для ремонтантної малини, оскільки така «ковдра» надійно утримує вологу біля коріння та захищає його від перегріву.

Паралельно з цим слід провести підв’язку молодих стебел до шпалери, поки вони зберігають свою природну гнучкість, це забезпечить правильну форму куща та рівномірне освітлення кожної гілки.

Завершальним етапом базового догляду є інтенсивне підживлення, яке дасть рослині ресурс для потужного ривка. Найкращий результат демонструє настій курячого посліду, розведений у пропорції 1 до 20, або ж розчин сечовини з розрахунку 30 грамів на відро води. Такі азотні добавки на початку сезону є фундаментом для майбутнього врожаю.

Крім стандартних процедур, існує перевірений метод, що дозволяє виграти у природи до трьох тижнів часу. Як тільки з ділянки сходить сніг, шпалери накривають легким агроволокном щільністю 17–23 г/м². Завдяки створенню сприятливого мікроклімату поросль починає активно рости на 10–14 днів раніше за звичайні терміни. Практика показує, що такий підхід дозволяє розпочати збір перших ягід уже на початку серпня, що особливо важливо для того, аби малина встигла повністю віддати врожай до настання осінніх заморозків.

