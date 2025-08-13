Як обрізати троянди, щоб вони зацвіли вдруге: простий секрет садівників

Троянди. / © Freepik

Троянди - окраса кожної клумби. Втім, ці квіти потребують гарного догляду: поливати, удобрювати і, що важливо, обрізати після цвітіння. Ця процедура не лише забезпечує повторне цвітіння, а й робить кущі стійкими до хвороб.

Як і коли потрібно обрізати троянди, пише видання Kobieta w INTERIA.PL.

Обрізати троянди після цвітіння дуже важливо не лише з естетичної точки зору. Перш за все ця обробка стимулюватиме рослину до появи нових пагонів і забезпечить подальше цвітіння. Крім того, відрізання квітів, що вже відцвіли, запобіжить розвитку грибкових захворювань та появі збудників хвороб.

Час обрізання троянд має вирішальне значення. Найкраще робити це одразу після першого періоду цвітіння, який припадає на червень та липень. Натомість садівники не радять займатися обрізанням пізніше першої половини вересня, бо існує ризик зараження та пошкодження кущів заморозками.

Якщо ви вже вирішили обрізати троянди, то найкраще це робити до полудня, коли тканини рослини найбільш гнучкі. Важливо, щоб сонце не було палючим, але водночас - не йшов дощ.

Як обрізати троянди

Візьміть гострі секатори та будьте обережні, щоб не робити це надто глибоко. Під час обрізання варто позбутися:

відцвілих суцвіть (зрізати на 0,5-1 см вище першого розвиненого листка з п'ятьма меншими листочками)

хворі, засохлі пагони

пагони, що ростуть до центру куща.

Після обрізання варто буде збагатити ґрунт калійно-фосфорним добривом та застосовувати обприскування для запобігання можливим грибковим захворюванням.

