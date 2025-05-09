Як обробити картоплю, щоб не було колорадського жука: природні методи без хімії

Як захистити картоплю від колораського жука без хімії / © Pixabay

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Щороку дедалі більше фермерів і садівників відмовляються від хімії на користь природних способів боротьби зі шкідниками. І це дає чудові результати! Природні методи не тільки ефективні, але й безпечні для здоров’я, ґрунту та довкілля.

Які рослини посадити поряд з картоплею для захисту від колорадського жука

Ось кілька рослин, які допоможуть захистити картоплю від колорадського жука:

Чорнобривці : їх аромат відлякує жуків і бореться з нематодами.

Календула : запах відлякує шкідників і привертає корисних комах.

Часник : його запах неприємний для жуків і покращує смак овочів.

Цибуля : дезорієнтує жуків.

Полин : має гіркий запах, що відлякує шкідників.

Кмин, кріп : приваблюють корисних комах.

Боби та квасоля : відлякують жуків.

Базилік: маскує запах картоплі.

Природні засоби для боротьби з колорадськими жуками на картоплі

Оброблення трав’яними настоями та природними розчинами є одними з найбільш ефективних і екологічних методів боротьби з колорадським жуком. Такі настої не лише відлякують шкідників, а й можуть бути токсичними для них, водночас залишаючись абсолютно безпечними для людей, тварин і довкілля.

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Для приготування настою полину необхідно подрібнити 1 кг свіжого полину (або 300 г сушеного) і залити 10 літрами гарячої води. Настоювати суміш потрібно протягом 24 годин, після чого процідити. Цей настій ефективно відлякує жуків завдяки гірким речовинам в складі полину. Для застосування обприскуйте рослини раз на тиждень або після дощу.

Для приготування настою деревного попелу змішайте 1 стакан попелу з 10 літрами гарячої води і додайте 1 столову ложку господарського мила для кращого прилипання. Ретельно перемішайте і настоюйте суміш 2-3 години. Цей розчин ефективно відлякує жуків і служить добривом для картоплі. Обприскуйте листя з обох боків або поливайте під корінь, повторюючи обробку кожні 7–10 днів.

Для приготування настою тютюнового пилу змішайте 200 г пилу з 10 літрами гарячої води та додайте 50 г господарського мила. Настоюйте розчин протягом доби, потім добре перемішайте. Цей настій має токсичний ефект на колорадського жука, але є безпечним для ґрунту. Обприскуйте рослини кожні 5-7 днів, особливо під час активності жуків.