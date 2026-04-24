Як очистити чайник від накипу: впорається краще за оцет

Електричні чайники потребують регулярного очищення

Під час тривалого користування чайником усі стикаються із накипом, який утворюється навіть від фільтрованої води. Через відкладення нагрівальний елемент перевантажується, вода закипає повільніше, а витрата електроенергії зростає.

Коли на внутрішніх стінках чайника утворюється накип, звичайна рідина для миття посуду вже не справляється з таким завданням. У подібних ситуаціях ефективним рішенням стає лимонна кислота.

Лимонна кислота

Щоб приготувати розчин, потрібно 2 чайні ложки лимонної кислоти розвести у 1 л води. Заливаємо його в чайник і кип’ятимо близько. В кінці потрібно злити воду, налити чисту і ще раз довести до кипіння. В результаті, весь наліт зніметься зі стінок чайника.

Головні переваги цього методу:

Відсутність запаху: Замість їдкого аромату оцту ви отримуєте легкий цитрусовий запах.

Висока ефективність: Лимонна кислота чудово розчиняє мінеральні відкладення.

Дешевизна: Лимонний сік або порошкова лимонна кислота часто доступніші за спеціалізовані засоби.

