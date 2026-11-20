Як очистити духовку від жиру без тертя — простий спосіб / © Credits

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Очистити духовку від застарілого жиру та пригорілих залишків їжі можна без тривалого тертя й дорогих мийних засобів. Для цього знадобиться звичайна таблетка для посудомийної машини, яка допоможе впоратися навіть зі стійкими забрудненнями.

Про це повідомило видання Express.

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З часом на стінках духовки накопичуються жир і залишки їжі, які під впливом високих температур перетворюються на тверді коричневі плями. Видалити їх звичайною водою складно, оскільки пригорілий жир відштовхує вологу.

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Крім того, під час нагрівання такі забруднення можуть спричиняти неприємний запах, який здатен впливати на смак приготовлених страв.

Впоратися з проблемою допоможуть таблетки для посудомийної машини. Вони містять лужні компоненти, які розщеплюють жир і залишки їжі. Завдяки цьому забруднення легше видалити без інтенсивного тертя поверхонь.

Як почистити духовку таблеткою для посудомийної машини

Спочатку необхідно вийняти з духовки решітки, дека та інші знімні елементи. Їх варто замочити в теплій воді, попередньо розчинивши в ній одну таблетку для посудомийної машини.

Для очищення внутрішніх поверхонь можна скористатися ще однією таблеткою. Її потрібно злегка змочити водою та обережно протерти забруднені ділянки.

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Існує й інший спосіб: подрібнити таблетку, додати трохи води до утворення пасти та нанести отриману суміш на жирні плями.

Засіб рекомендують залишити на 5–10 хвилин, щоб його компоненти встигли подіяти на забруднення. Після цього залишки пасти разом із розм’якшеним жиром потрібно прибрати вологою ганчіркою.

Для додаткового очищення у виданні також радять скористатися білим оцтом, змочивши ним тканину та протерши поверхню.

На завершення духовку й попередньо замочені решітки та дека необхідно ретельно очистити від залишків засобу й висушити кухонним рушником.

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