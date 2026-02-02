Як очистити кухонні фасади від жиру та не пошкодити поверхні: поради від професіоналів

Чим помити кухонні фасади

Кухня потребує особливої уваги, оскільки під час приготування їжі поверхні постійно контактують із випарами. Навіть найсучасніша витяжка не здатна повністю зупинити осадження мікроскопічних крапель олії. З часом вони перетворюються на щільний липкий шар, який псує вигляд меблів та збирає на собі пил.

На думку експертів з клінінгу, головна причина появи бруду — це пара, що піднімається від плити. Вона змішується з жиром і осідає на верхніх панелях шаф. Якщо не видаляти ці забруднення регулярно, вони тверднуть і потребують спеціальних методів очищення.

Чим помити фасади на кухні

Фахівці рекомендують використовувати білий оцет як природний знежирювач. Він ефективно розчиняє бруд, не пошкоджуючи більшість покриттів.

Щоб очистити поврехні, змішайте білий оцет із теплою водою у рівних пропорціях. Розпиліть суміш на дверцята, зачекайте кілька хвилин, а потім протріть сухою мікрофіброю.

Очищення засобом для посуду — це найбезпечніший варіант для регулярного догляду за меблями з мдф або пластику. Оскільки склад таких засобів розрахований на боротьбу з харчовими жирами, він ідеально підходить для кухонних фасадів.

Зробіть теплий мильний розчин і нанесіть його м’якою губкою. Головне — добре віджимати тканину, щоб волога не потрапляла у шви меблів.

Якщо на поверхні є застарілі плями, допоможе харчова сода. Проте цей метод вимагає обережності, бо сода є легким абразивом.

Змішайте соду з водою до стану густої пасти та нанесіть лише на забруднену ділянку. Не тріть занадто сильно, щоб не залишити подряпин на лакованих поверхнях.

Для шаф із натурального дерева найкраще використовувати мило на основі олій. Воно не лише чистить, а й живить деревину, повертаючи їй блиск.

Після використання такого засобу обов’язково відполіруйте поверхню сухою серветкою.

Як запобігти появі жиру на фасадах

Для профілактики можна використовувати універсальний домашній спрей з води, оцту та краплі мийного засобу. Достатньо раз на тиждень протирати ним верхні частини шаф, щоб жир не встигав накопичуватися. Такий підхід допоможе зберегти кухню чистою без зайвих зусиль.