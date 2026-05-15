Як "очистити" магазинну курку від антибіотиків та чи реально це зробити: пояснюємо просто

Як вивести антибіотики з курки / © unsplash.com

Розбираємося, де міф, а де реальність та чи існують домашні способи «очищення» м’яса.

Чи є антибіотики в магазинній курці

Фахівці зазначають: у промисловому виробництві птиці використання ветеринарних препаратів контролюється. Продукція, яка потрапляє до магазинів, повинна відповідати санітарним нормам.

Водночас частина споживачів однаково переймається якістю м’яса, особливо коли йдеться про дешеву продукцію або неперевірені точки продажу.

Саме тому з’явилася популярна практика попереднього оброблення курятини вдома — замочування, маринування і термічної підготовки.

Чи можна «вивести» антибіотики з курки

Експерти наголошують: повністю «вимити» антибіотики з м’яса неможливо, адже вони не змиваються водою, як поверхневий бруд.

Однак кулінарне оброблення може:

зменшити залишкові домішки у тканинах;

покращити якість продукту;

прибрати зайвий запах і частину жирів;

зробити м’ясо безпечнішим у споживанні.

Найпопулярніші домашні методи підготовки курки

Замочування у воді або соляному розчині

Перед приготуванням курку часто радять замочити в холодній воді на 1–2 години. Деякі господині додають:

сіль;

лимонний сік;

оцет або лимонну кислоту.

Це допомагає частково «витягнути» домішки та покращити структуру м’яса.

Вторинний бульйон

Ще один поширений метод — попереднє проварювання.

Курку доводять до кипіння, варять кілька хвилин, після чого перший бульйон зливають. Далі м’ясо заливають чистою водою і готують далі.

Цей спосіб часто використовують для супів і дитячого харчування.

Зняття шкірки

Оскільки частина небажаних речовин може накопичуватися у жирі, шкірку перед приготуванням рекомендують знімати.

Це також зменшує калорійність страви.

Термічне оброблення

Правильне приготування — ключовий етап безпеки.

Варіння, запікання або тушкування за достатньої температури допомагає знищити більшість потенційно шкідливих мікроорганізмів.

Чи варто хвилюватися через «хімію» в курці

Харчові експерти зазначають: значна частина страхів навколо курятини перебільшена.

Швидкий ріст сучасних курей — це результат селекції та технологій вирощування, а необов’язково «гормонів росту», як часто вважають.

Втім, якість продукту завжди залежить від виробника, тому важливо обирати перевірені бренди та магазини.

Як вибрати безпечну курку

Щоб знизити ризики, звертайте увагу на:

запах і колір м’яса;

умови зберігання;

наявність сертифікації;

репутацію виробника.

Також не варто купувати курятину в сумнівних місцях без маркування.

