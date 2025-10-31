- Дата публікації
Як очистити мікрохвильову піч за 5 хвилин: простий спосіб із підручних інгредієнтів
Один лимон, трохи води і кілька хвилин — цього достатньо, щоб мікрохвильова піч стала чистою та без запахів.
Мікрохвильова піч часто перетворюється на осередок жиру, соусів і неприємних запахів. Але повернути їй блиск і свіжість можна за кілька хвилин — без жодних агресивних засобів. Усе, що потрібно, — звичайний лимон і трохи води.
Про це повідомило видання Mirror.
Щоб очистити мікрохвильовку, потрібно:
Взяти кілька лимонів і розрізати їх на шматочки.
Покласти їх у миску з водою.
Помістити посудину в мікрохвильову піч і увімкнути її на 3–5 хвилин.
Після нагрівання пара, насичена лимонною кислотою, розм’якшує навіть старий жир і наліт. Далі достатньо протерти стінки вологою серветкою з мікрофібри — і мікрохвильовка блищатиме, ще й матиме приємний цитрусовий аромат.
У TikTok також поширені інші варіанти: блогерка Монік Пенья радить замість лимона використовувати білий оцет із краплями засобу для миття посуду або воду з паличками кориці — другий спосіб залишає на кухні затишний зимовий аромат.
Експерти нагадують: після циклу нагрівання вода в мисці дуже гаряча, тому діставати її варто обережно, щоб уникнути опіків.
