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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
2 хв

Як очистити пральну машину від бруду і неприємного запаху в домашніх умовах: у відсік для порошку засипте 75 г цього засобу

Навіть якщо пральна машина здається охайною ззовні, у її внутрішніх деталях можуть приховуватись бруд, цвіль і затхлий запах. На щастя, існує простий і дієвий спосіб, який допоможе легко відновити чистоту й приємний аромат техніки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як очистити пральну машину від запаху і бруду в домашніх умовах

Як очистити пральну машину від запаху і бруду в домашніх умовах / © Pexels

Багато хто навіть не здогадується, що пральна машина, як і будь-яка інша побутова техніка, потребує регулярного глибокого очищення. Без належного догляду всередині пристрою накопичується вапняний наліт, розмножується пліснява, а випрані речі втрачають відчуття свіжості.

Щоб уникнути таких проблем, варто проводити очищення машини щонайменше раз на кілька місяців — цього достатньо, аби техніка працювала справно та залишалася гігієнічно чистою.

Перед початком процедури обов’язково переконайтеся, що в барабані не залишилося одягу — у противному разі речі можуть безнадійно зіпсуватися. Далі насипте 75 грамів звичайної лимонної кислоти у відсік для прального порошку. Після цього досвідчені користувачі радять увімкнути тривалий режим прання з попереднім замочуванням, встановивши температуру не нижче 90 °C — саме в таких умовах засіб максимально ефективно очистить внутрішні деталі машини.

Висока температура та тривалість циклу необхідні для того, щоб лимонна кислота повністю активувалась і розчинила навіть найстійкіші забруднення. Гаряча вода посилює її очищувальну дію, дозволяючи проникати в найвіддаленіші куточки машини. Після завершення циклу важливо ретельно протерти всі відсіки та внутрішні елементи — це допоможе видалити залишки кислоти й запобігти можливому пошкодженню деталей.

Далі потрібно підкласти старий рушник під пральну машину та відкрити відсік, де знаходиться зливний фільтр. Будьте готові до того, що при витягуванні фільтра з нього витечуть чорні забруднення у вигляді дрібних часточок, що можуть неприємно виглядати і мають характерний запах. Після цього обов’язково протріть отвір фільтра вологою серветкою, а сам фільтр ретельно промийте під водою перед тим, як повернути на місце.

Тепер слід запустити машину на короткий цикл з пральним порошком, щоб змити залишки бруду. Для того, щоб уникнути надмірної піни, покладіть кілька старих рушників у барабан. Після завершення цього циклу активуйте режим подвійного полоскання. Після прання фахівці рекомендують залишити пральну машину відкритою на 24 години для гарного провітрювання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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