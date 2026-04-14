ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Як очистити пральну машину від накипу та плісняви: перевірені способи

Попри поширений міф, пральна машина не здатна очищуватися самостійно під час кожного циклу прання. Вода та мийні засоби не видаляють усі забруднення — навпаки, з часом усередині техніки накопичуються залишки порошку, мікроволокна тканин, волосся, шерсть домашніх тварин та органічні відкладення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як прибрати плісняву з пральної машини

Як прибрати плісняву з пральної машини / © pexels.com

Через постійну вологість і відсутність вентиляції всередині пральної машини створюється сприятливе середовище для розвитку грибка та плісняви. Найбільш уразливими залишаються гумові ущільнювачі, фільтри, барабан і відсік для мийних засобів. Саме ці зони першими сигналізують про проблему неприємним запахом і темними нальотами.

Як почистити пральну машину содою

Харчова сода — один із найпростіших і водночас ефективних засобів для очищення пральної машини в домашніх умовах. Як слабкий луг, вона нейтралізує кислотні залишки, усуває неприємні запахи та допомагає розщеплювати органічні забруднення.

Щоб провести базове очищення пральної машини:

  • насипте близько 100 г харчової соди у відсік для мийного засобу;

  • запустіть порожній цикл прання за максимальної температури (90–95°C).

Під час гарячого циклу лужне середовище поступово руйнує жирові відкладення, залишки прального порошку та сприяє знищенню спор плісняви. Це простий спосіб профілактики, який допомагає підтримувати пральну машину в чистоті без агресивної хімії.

Оцет проти накипу

Столовий оцет (9%) залишається одним із найпотужніших домашніх засобів для боротьби з накипом у пральній машині. Завдяки вмісту оцтової кислоти він вступає в реакцію з вапняними відкладеннями та розчиняє їх, перетворюючи на легко вимивні сполуки.

Для ефективного очищення:

  • використайте 1 склянку 9% оцту;

  • залийте його безпосередньо в барабан або дозатор;

  • запустіть тривалий режим прання за температури від 60°C.

Щоб зменшити різкий запах, можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди або чайного дерева. Це не лише нейтралізує аромат, а й підсилить антибактеріальний ефект очищення.

Лимонна кислота

Лимонна кислота — популярна альтернатива агресивним засобам для видалення накипу. Вона ефективно розчиняє мінеральні відкладення, які осідають на нагрівальних елементах та внутрішніх деталях пральної машини.

Як використовувати:

  • засипте 80–100 г лимонної кислоти у відсік для порошку;

  • запустіть повний цикл прання без білизни.

Фахівці наголошують: попри ефективність, надмірне використання кислот може поступово впливати на гумові елементи техніки. Оптимальна профілактика — не частіше ніж один раз на 2–3 місяці.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie