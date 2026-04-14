Як очистити пральну машину від накипу та плісняви: перевірені способи
Попри поширений міф, пральна машина не здатна очищуватися самостійно під час кожного циклу прання. Вода та мийні засоби не видаляють усі забруднення — навпаки, з часом усередині техніки накопичуються залишки порошку, мікроволокна тканин, волосся, шерсть домашніх тварин та органічні відкладення.
Через постійну вологість і відсутність вентиляції всередині пральної машини створюється сприятливе середовище для розвитку грибка та плісняви. Найбільш уразливими залишаються гумові ущільнювачі, фільтри, барабан і відсік для мийних засобів. Саме ці зони першими сигналізують про проблему неприємним запахом і темними нальотами.
Як почистити пральну машину содою
Харчова сода — один із найпростіших і водночас ефективних засобів для очищення пральної машини в домашніх умовах. Як слабкий луг, вона нейтралізує кислотні залишки, усуває неприємні запахи та допомагає розщеплювати органічні забруднення.
Щоб провести базове очищення пральної машини:
насипте близько 100 г харчової соди у відсік для мийного засобу;
запустіть порожній цикл прання за максимальної температури (90–95°C).
Під час гарячого циклу лужне середовище поступово руйнує жирові відкладення, залишки прального порошку та сприяє знищенню спор плісняви. Це простий спосіб профілактики, який допомагає підтримувати пральну машину в чистоті без агресивної хімії.
Оцет проти накипу
Столовий оцет (9%) залишається одним із найпотужніших домашніх засобів для боротьби з накипом у пральній машині. Завдяки вмісту оцтової кислоти він вступає в реакцію з вапняними відкладеннями та розчиняє їх, перетворюючи на легко вимивні сполуки.
Для ефективного очищення:
використайте 1 склянку 9% оцту;
залийте його безпосередньо в барабан або дозатор;
запустіть тривалий режим прання за температури від 60°C.
Щоб зменшити різкий запах, можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди або чайного дерева. Це не лише нейтралізує аромат, а й підсилить антибактеріальний ефект очищення.
Лимонна кислота
Лимонна кислота — популярна альтернатива агресивним засобам для видалення накипу. Вона ефективно розчиняє мінеральні відкладення, які осідають на нагрівальних елементах та внутрішніх деталях пральної машини.
Як використовувати:
засипте 80–100 г лимонної кислоти у відсік для порошку;
запустіть повний цикл прання без білизни.
Фахівці наголошують: попри ефективність, надмірне використання кислот може поступово впливати на гумові елементи техніки. Оптимальна профілактика — не частіше ніж один раз на 2–3 місяці.