Як очистити шторку в ванній кімнаті від жовтизни, цвілі, іржі чи вапняного нальоту: перевірені способи

Як прибрати жовтизну, цвіль і іржу зі шторки в ванній / © Фото з відкритих джерел

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Ми підібрали кілька перевірених способів, щоб очистити шторку в ванній кімнаті.

Чи можна прати шторку в машинці

Щоб очистити шторку з поліхлорвінілу чи поліестеру в пральній машині, оберіть делікатний режим, вимкнувши функції віджимання та сушіння. Додайте пральний порошок і запустіть прання. Після завершення прання не викручуйте штору, а просто залиште її висихати природним шляхом, щоб уникнути деформацій.

Оцет, сода і лимонна кислота від жовтизни

Жовтий наліт на шторах утворюється через погану якість води. Для боротьби з ним змішайте 5 столових ложок оцту або 7 чайних ложок лимонної кислоти з 100 мл води, розпорошуйте на забруднені ділянки гарячою водою кілька разів протягом кількох годин.

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Для закріплення результату використовуйте суміш з 1 столової ложки соди і мийного засобу, очистіть плями, а потім прополощіть штору і висушіть її на балконі.

Як позбутися плям цвілі на шторці для ванної

Цвіль глибоко проникає в тканину, тому народні засоби можуть лише допомогти в профілактиці. Для ефективного видалення цвілі потрібно провести ретельне механічне очищення.

Використовуйте розчини, такі як білизна з водою (5-6 ковпачків на 5 л води), столовий оцет з водою в пропорції 1:3 або лимонну кислоту (200 г на 5 л води). Замочіть штору на 5-6 годин, а потім виперіть її вручну або в пральній машинці.