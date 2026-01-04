ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Як очистити замшеве взуття від розводів солі

Правильно організований домашній догляд дає змогу повернути замші охайний вигляд без дорогих засобів та складних процедур.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Взимку взуття вимагає особливого догляду

Взимку взуття вимагає особливого догляду / © Pixabay

Майже кожен стикався з такою проблемою, як плями на взутті від солі, якою посипають доріжки в зимовий період. На замшевому взутті їх нелегко позбутись, проте реально.

Як безпечно очистити замшеве та взуття від білих сольових розводів

  • Витираємо взуття ганчіркою, змоченій в теплій воді, а потім загортаємо в паперові рушники або серветки, залишаємо на ніч до повного висихання. За цей час папір вбере сіль, що виступає.

  • Готуємо простий розчин: змішуємо оцет 9% та звичайну воду в пропорції 1:2. Після прогулянки протираємо взуття цим розчином і залишаємо висихати за кімнатної температури. Потім обробляємо спеціальним засобом для взуття.

  • Сухі сліди від солі можна витерти ганчіркою або шматочком тканини, попередньо змоченим у нашатирному спирті. Після цього обробляємо всю поверхню засобом для взуття.

Раніше ми писали про те, як доглядати за шкіряним взуттям. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie