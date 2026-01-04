- Дата публікації
Як очистити замшеве взуття від розводів солі
Правильно організований домашній догляд дає змогу повернути замші охайний вигляд без дорогих засобів та складних процедур.
Майже кожен стикався з такою проблемою, як плями на взутті від солі, якою посипають доріжки в зимовий період. На замшевому взутті їх нелегко позбутись, проте реально.
Як безпечно очистити замшеве та взуття від білих сольових розводів
Витираємо взуття ганчіркою, змоченій в теплій воді, а потім загортаємо в паперові рушники або серветки, залишаємо на ніч до повного висихання. За цей час папір вбере сіль, що виступає.
Готуємо простий розчин: змішуємо оцет 9% та звичайну воду в пропорції 1:2. Після прогулянки протираємо взуття цим розчином і залишаємо висихати за кімнатної температури. Потім обробляємо спеціальним засобом для взуття.
Сухі сліди від солі можна витерти ганчіркою або шматочком тканини, попередньо змоченим у нашатирному спирті. Після цього обробляємо всю поверхню засобом для взуття.
