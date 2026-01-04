Як очистити замшеве взуття від розводів солі

Взимку взуття вимагає особливого догляду / © Pixabay

Реклама

Майже кожен стикався з такою проблемою, як плями на взутті від солі, якою посипають доріжки в зимовий період. На замшевому взутті їх нелегко позбутись, проте реально.

Як безпечно очистити замшеве та взуття від білих сольових розводів

Витираємо взуття ганчіркою, змоченій в теплій воді, а потім загортаємо в паперові рушники або серветки, залишаємо на ніч до повного висихання. За цей час папір вбере сіль, що виступає.

Готуємо простий розчин: змішуємо оцет 9% та звичайну воду в пропорції 1:2. Після прогулянки протираємо взуття цим розчином і залишаємо висихати за кімнатної температури. Потім обробляємо спеціальним засобом для взуття.

Сухі сліди від солі можна витерти ганчіркою або шматочком тканини, попередньо змоченим у нашатирному спирті. Після цього обробляємо всю поверхню засобом для взуття.

Раніше ми писали про те, як доглядати за шкіряним взуттям. Більше про це читайте у новині.