Як одна кнопка пральної машини може суттєво зменшити витрати на електроенергію

Пральна машина / © Freepik

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Більшість користувачів пральних машин щоразу використовують ті самі налаштування, ігноруючи потенціал додаткових функцій. Проте одна кнопка, яку часто недооцінюють, може мати суттєвий вплив на рахунки за електроенергію.

Про це видання Express.

Як зазначає Раян Адамс, директор компанії Ati Harrogate та експерт з техніки Miele, мова йде про кнопку повторного віджиму. Використання додаткового циклу віджиму перед тим, як завантажити речі до сушильної машини, дозволяє прибрати більше вологи з тканин. Це допомагає сушарці працювати ефективніше, витрачаючи менше енергії. За словами Адамса, такий підхід може зменшити витрати на електроенергію до 4000 гривень на рік.

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Фахівець також наголосив на трьох поширених помилках під час прання:

Прання важких тканин разом

Рушники та постільна білизна, намокаючи, стають занадто важкими. Це створює надмірне навантаження на барабан і може пошкодити підшипники. Забути перевірити кишені

Дрібні предмети (монети, ключі) ламають барабан або засмічують фільтри, що призводить до дорогого ремонту. Ігнорування фільтра для ворсу

Засмічений фільтр змушує сушарку працювати інтенсивніше, збільшуючи витрати енергії та ризик перегріву.

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