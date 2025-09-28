- Дата публікації
Як одним словом припинити будь-який конфлікт: секретний трюк, про який ніхто не знає
Такий простий прийом допоможе зберегти нерви, час і навіть стосунки. Наступного разу, коли сварка буде на межі загострення, спробуйте сказати це слово, і ви здивуєтесь, як швидко агресія зійде нанівець.
Конфлікти супроводжують нас всюди — на роботі, вдома, у транспорті чи навіть у магазині. Часто сварка спалахує миттєво, і жодна зі сторін не хоче поступатися. Проте психологи запевняють, що існує простий спосіб зупинити конфлікт одним-єдиним словом. Цей секретний трюк не вимагає особливих знань, але працює майже завжди.
Як припинити сварку одним словом: поради експертів із комунікації
Слово «згоден» або «згодна» — це ключ, який миттєво знижує рівень напруги. Воно ламає очікуваний сценарій конфлікту: замість протистояння ваш співрозмовник чує готовність погодитися. Його агресія втрачає сенс, бо суперечка не має підґрунтя.
Наприклад:
Хтось докоряє вам через будь-які дрібниці. Ви відповідаєте: «Згоден, буває».
Колега емоційно наполягає на своїй правоті. «Згодна, ти маєш рацію в багатьох моментах».
У цю мить людина відчуває, що її почули, і конфлікт зупиняється, навіть якщо ви думаєте інакше.
Чому це працює
Розрив шаблону. Замість опору — згода, це досить несподівано і збиває хвилю емоцій.
Відчуття поваги. Співрозмовник чує підтвердження своїх слів, і це знімає потребу боротися.
Контроль ситуації. Ви не поступаєтесь повністю, а лише створюєте паузу, щоб уникнути ескалації.
Важливий нюанс: слово «згоден» не означає, що ви завжди повинні відмовлятися від своєї позиції. Це інструмент, щоб зняти гостру напругу та нівелювати конфлікт. Коли емоції вщухнуть, можна спокійно пояснити свою точку зору, і тоді вас обов’язково почують.