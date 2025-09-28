ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
479
Як одним словом припинити будь-який конфлікт: секретний трюк, про який ніхто не знає

Такий простий прийом допоможе зберегти нерви, час і навіть стосунки. Наступного разу, коли сварка буде на межі загострення, спробуйте сказати це слово, і ви здивуєтесь, як швидко агресія зійде нанівець.

Віра Хмельницька
Як припинити конфлікт одним словом

Як припинити конфлікт одним словом / © Freepik

Конфлікти супроводжують нас всюди — на роботі, вдома, у транспорті чи навіть у магазині. Часто сварка спалахує миттєво, і жодна зі сторін не хоче поступатися. Проте психологи запевняють, що існує простий спосіб зупинити конфлікт одним-єдиним словом. Цей секретний трюк не вимагає особливих знань, але працює майже завжди.

Як припинити сварку одним словом: поради експертів із комунікації

Слово «згоден» або «згодна» — це ключ, який миттєво знижує рівень напруги. Воно ламає очікуваний сценарій конфлікту: замість протистояння ваш співрозмовник чує готовність погодитися. Його агресія втрачає сенс, бо суперечка не має підґрунтя.

Наприклад:

  • Хтось докоряє вам через будь-які дрібниці. Ви відповідаєте: «Згоден, буває».

  • Колега емоційно наполягає на своїй правоті. «Згодна, ти маєш рацію в багатьох моментах».

У цю мить людина відчуває, що її почули, і конфлікт зупиняється, навіть якщо ви думаєте інакше.

Чому це працює

  • Розрив шаблону. Замість опору — згода, це досить несподівано і збиває хвилю емоцій.

  • Відчуття поваги. Співрозмовник чує підтвердження своїх слів, і це знімає потребу боротися.

  • Контроль ситуації. Ви не поступаєтесь повністю, а лише створюєте паузу, щоб уникнути ескалації.

Важливий нюанс: слово «згоден» не означає, що ви завжди повинні відмовлятися від своєї позиції. Це інструмент, щоб зняти гостру напругу та нівелювати конфлікт. Коли емоції вщухнуть, можна спокійно пояснити свою точку зору, і тоді вас обов’язково почують.

