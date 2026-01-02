ТСН у соціальних мережах

315
1 хв

Як один шматок крейди рятує шафу взимку: ефект, який змусить вас купувати по 10 пачок

Досі не знаєте, як позбутися затхлого запаху у шафі? Старі господині давно знають простий секрет — і він настільки легкий, що ви одразу здивуєтеся. Усе, що вам потрібно, — звичайна крейда.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися вологи в шафі

Як позбутися вологи в шафі / © pexels.com

Найчастіший ворог вашого одягу, який просто лежить у шафі, — це волога. Навіть якщо вдома сухо, шафи, особливо ті, що стоять біля холодних стін, постійно збирають вологу. Через це речі набувають неприємного запаху, а забуті кофтинки чи светри за кілька місяців можуть покритися цвіллю. Але не поспішайте витрачати гроші на дорогі спеціальні засоби — існує дешевий і надійний спосіб.

Виявляється, господині вже давно використовують… крейду! Так, саме крейда — природний поглинач вологи. Її пориста структура буквально «висмоктує» зайву вологу з повітря, запобігаючи сирості та неприємним запахам у шафі. Звучить неймовірно, але це реально працює.

Щоб усе було безпечно для ваших речей, загорніть кілька шматочків крейди в маленькі мішечки з марлі чи тонкої тканини. Так вона поглинатиме вологу, але не залишить білих слідів на одязі. Розкладіть мішечки у кутках і на полицях, особливо поруч із шерстяними светрами та речами, які найбільше люблять “вбирати” вологу.

Ефект гарантований: крейда поглинає сирість, усуває причину затхлого запаху, і ваш одяг довше зберігатиме свіжість.

Але пам’ятайте головне — крейда не працює вічно. Коли вона насичується вологою, ефект зникає. Тому після дощових днів чи вологої пори року варто замінити її на свіжі шматочки.

