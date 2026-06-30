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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
2 хв

Як охолодити будинок без кондиціонера: іспанський метод, який допомагає пережити сильну спеку

Поки одні рятуються кондиціонерами, іспанці покладаються на перевірений спосіб, який не потребує електроенергії. Він особливо актуальний під час сильної літньої спеки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Спека

Спека / © Credits

У країні, де влітку температура нерідко сягає +45 °C, багато людей обходяться без кондиціонерів. Іспанці роками використовують простий спосіб, який допомагає зберігати прохолоду в оселі навіть у найспекотніші дні.

ПРо це повідомило видання Express.

Улітку в Іспанії повітря найчастіше прогрівається до +28…+35 °C, а в центральних і південних регіонах під час хвиль спеки стовпчики термометрів можуть показувати до +45 °C. Водночас, за оцінками фахівців ринку нерухомості Idealista, системами кондиціонування обладнано лише близько 41% житлових будинків.

Саме тому місцеві жителі широко використовують традиційні способи боротьби зі спекою. Один із найвідоміших — метод повного затемнення оселі, який ще називають «локдауном».

Його принцип простий: уранці, приблизно між 08:00 та 09:00 або одразу після пробудження, зовнішні віконниці щільно зачиняють. Це допомагає не допустити проникнення сонячних променів і гарячого повітря до приміщення. Відчиняють їх уже після заходу сонця, коли надворі стає прохолодніше.

Більшість будинків в Іспанії обладнані зовнішніми віконницями, які майже повністю перекривають доступ світла. Якщо ж їх немає, аналогічну функцію можуть виконувати щільні штори або жалюзі.

Фахівці туристичного порталу Spainwise рекомендують у найспекотнішу частину дня тримати віконниці, жалюзі чи штори закритими. Натомість уночі та рано-вранці варто відчиняти вікна, щоб прохолодне повітря природним чином охолодило приміщення.

Схожих порад дотримуються й користувачі Reddit. Вони радять добре провітрювати будинок із самого ранку, а потім закривати вікна та жалюзі до вечора. За їхніми словами, якщо вранці вдалося охолодити оселю, головне — зберегти цю прохолоду всередині й не впускати денну спеку. Якщо температура в будинку нижча, ніж на вулиці, відкривати вікна до вечірнього похолодання також не рекомендують.

Окрім цього, користувачі звертають увагу на ще одну поширену в Іспанії звичку — уникати перебування надворі під час сієсти. Саме в цей період спека зазвичай сягає піку, а ризик теплового удару суттєво зростає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про японський спосіб охолодження оселі без кондиціонера, який рятує в спеку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
624
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