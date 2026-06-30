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Як охолодити будинок без кондиціонера: іспанський метод, який допомагає пережити сильну спеку
Поки одні рятуються кондиціонерами, іспанці покладаються на перевірений спосіб, який не потребує електроенергії. Він особливо актуальний під час сильної літньої спеки.
У країні, де влітку температура нерідко сягає +45 °C, багато людей обходяться без кондиціонерів. Іспанці роками використовують простий спосіб, який допомагає зберігати прохолоду в оселі навіть у найспекотніші дні.
ПРо це повідомило видання Express.
Улітку в Іспанії повітря найчастіше прогрівається до +28…+35 °C, а в центральних і південних регіонах під час хвиль спеки стовпчики термометрів можуть показувати до +45 °C. Водночас, за оцінками фахівців ринку нерухомості Idealista, системами кондиціонування обладнано лише близько 41% житлових будинків.
Саме тому місцеві жителі широко використовують традиційні способи боротьби зі спекою. Один із найвідоміших — метод повного затемнення оселі, який ще називають «локдауном».
Його принцип простий: уранці, приблизно між 08:00 та 09:00 або одразу після пробудження, зовнішні віконниці щільно зачиняють. Це допомагає не допустити проникнення сонячних променів і гарячого повітря до приміщення. Відчиняють їх уже після заходу сонця, коли надворі стає прохолодніше.
Більшість будинків в Іспанії обладнані зовнішніми віконницями, які майже повністю перекривають доступ світла. Якщо ж їх немає, аналогічну функцію можуть виконувати щільні штори або жалюзі.
Фахівці туристичного порталу Spainwise рекомендують у найспекотнішу частину дня тримати віконниці, жалюзі чи штори закритими. Натомість уночі та рано-вранці варто відчиняти вікна, щоб прохолодне повітря природним чином охолодило приміщення.
Схожих порад дотримуються й користувачі Reddit. Вони радять добре провітрювати будинок із самого ранку, а потім закривати вікна та жалюзі до вечора. За їхніми словами, якщо вранці вдалося охолодити оселю, головне — зберегти цю прохолоду всередині й не впускати денну спеку. Якщо температура в будинку нижча, ніж на вулиці, відкривати вікна до вечірнього похолодання також не рекомендують.
Окрім цього, користувачі звертають увагу на ще одну поширену в Іспанії звичку — уникати перебування надворі під час сієсти. Саме в цей період спека зазвичай сягає піку, а ризик теплового удару суттєво зростає.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про японський спосіб охолодження оселі без кондиціонера, який рятує в спеку.