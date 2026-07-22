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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
2 хв

Як охолодити кімнату без кондиціонера: проста хитрість із мискою води, яку радять експерти

Спека змушує шукати доступні способи охолодження оселі. Експерти рекомендують простий лайфгак із кухонним посудом, який допомагає знизити температуру повітря в кімнаті.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Спека

Спека / © Credits

Під час літньої спеки підтримувати комфортну температуру в оселі без кондиціонера буває непросто. Втім, експерти стверджують, що знизити температуру повітря в кімнаті можна за допомогою простого та бюджетного способу — достатньо поставити біля відкритого вікна миску з холодною водою.

Про це повідомило видання Express.

На тлі спеки багатьом домогосподарствам доведеться знову шукати способи охолодити оселю. Багато будинків зводилися так, щоб добре утримувати тепло, тому в спеку вони швидко нагріваються, а без кондиціонера охолодити приміщення непросто.

Фахівці з енергетики рекомендують скористатися простим методом. Для цього потрібно поставити миску з холодною водою на підвіконня або іншу поверхню біля відкритого вікна. За їхніми словами, холодна вода поглинає тепло з навколишнього повітря, а під час випаровування сприяє зниженню його температури. Якщо поруч є відкрите вікно, потік повітря допомагає поширити прохолоду кімнатою.

У LEAP Energy Advice зазначають, що цей спосіб може здатися незвичним, однак він є простим і недорогим варіантом боротьби зі спекою в будинку.

Якщо потрібно посилити охолоджувальний ефект, експерти радять замість холодної води використовувати лід. Миску з кубиками льоду можна поставити перед вентилятором. У такому разі повітря проходитиме над холодною поверхнею, створюючи більш прохолодний потік.

Водночас у LEAP Energy Advice наголошують, що навіть без вентилятора миска з холодною водою здатна допомогти охолодити навколишнє повітря, хоча за наявності легкого потоку повітря ефект буде помітнішим.

У British Gas також підтримують цей спосіб. У компанії зазначають, що вентилятори споживають електроенергію, однак витрати на їхню роботу значно нижчі, ніж на використання кондиціонера. Крім того, експерти радять увечері спрямовувати вентилятор у відкрите вікно. Це допомагає виштовхувати гаряче повітря назовні, а не лише переміщувати його по кімнаті. За їхніми словами, поєднання вентилятора з мискою льоду або холодної води дозволяє отримати кращий охолоджувальний ефект без значних витрат.

Нагадаємо, в Японії створили унікальну кабіну розміром з людину, яка крижаним повітрям миттєво рятує від пекельної спеки та теплового удару, а година її роботи коштує лише кілька гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
92
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