Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості способи під час спеки

Як охолодити квартиру без кондиціонера / © Pexels

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У спеку квартира може швидко перетворитися на "теплицю", особливо якщо вікна виходять на сонячний бік, будинок старий або у приміщенні немає кондиціонера. Але знизити температуру й зробити повітря комфортнішим можна навіть простими способами: правильно провітрювати, закривати сонце, вимикати зайву техніку і грамотно використовувати вентилятор.

ТСН.ua ділиться головними лайфгаками.

Зачиняйте вікна вдень, а не відчиняйте їх

Одна з головних помилок у спеку — тримати вікна відчиненими протягом дня. Якщо надворі гарячіше, ніж у квартирі, через відчинені вікна всередину заходить тепле повітря, і кімната нагрівається ще швидше.

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Вдень краще тримати вікна зачиненими, особливо на сонячному боці. Провітрювати квартиру варто рано-вранці, пізно ввечері або вночі, коли температура на вулиці нижча.

Створіть протяг у правильний час

Найкраще провітрювати квартиру тоді, коли надворі стало прохолодніше. Відчиняйте вікна з різних боків квартири, щоб створити протяг. Якщо вікна виходять лише на один бік, можна відчинити вхідні двері на кілька хвилин, якщо це безпечно.

Важливо не робити протяг у найспекотніші години дня, бо так ви просто впустите в оселю гаряче повітря.

Закрийте сонце шторами або жалюзі

Сонячні промені дуже швидко нагрівають кімнату. Якщо вікна виходять на південь або захід, квартира може перегріватися вже з обіду.

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Щоб цього уникнути, закривайте штори, жалюзі або ролети ще до того, як сонце почне світити просто у вікна. Найкраще працюють світлі щільні штори або спеціальні світловідбивні ролети. Темні штори можуть нагріватися сильніше, тому їх краще використовувати разом із зовнішнім захистом від сонця, якщо він є.

Використовуйте вентилятор правильно

Вентилятор не охолоджує повітря сам собою, а лише рухає його. Але якщо поставити його правильно, у кімнаті стане значно комфортніше.

Увечері або вночі вентилятор можна поставити біля відчиненого вікна так, щоб він допомагав затягувати прохолодне повітря всередину або виганяти тепле назовні. Вдень краще спрямувати потік повітря не просто в обличчя, а так, щоб він циркулював кімнатою.

Поставте перед вентилятором пляшку з льодом

Є простий домашній спосіб зробити повітря від вентилятора прохолоднішим. Заморозьте пляшку з водою або кілька контейнерів із льодом і поставте їх перед вентилятором. Потік повітря проходитиме повз холодну поверхню і здаватиметься свіжішим.

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Важливо поставити пляшку в миску або на рушник, бо під час танення на ній з’являтиметься конденсат.

Не готуйте довго на плиті

Плита, духовка, електрочайник і навіть праска швидко підвищують температуру в квартирі. У спекотні дні краще менше користуватися духовкою і довго не тримати конфорки увімкненими.

Якщо потрібно готувати, робіть це зранку або ввечері. У найспекотніші години краще обирати холодні страви, салати або їжу, яку не треба довго варити чи запікати.

Вимикайте техніку, яка гріється

Комп’ютер, телевізор, зарядні пристрої, лампи й інша техніка виділяють тепло. Окремо це може здаватися дрібницею, але в маленькій кімнаті або студії різниця відчутна.

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Вимикайте з розетки те, чим не користуєтеся. Особливо це стосується старих ламп, потужних комп’ютерів, ігрових приставок і техніки, яка працює годинами.

Зволожуйте тканину, але не перетворюйте квартиру на парник

Можна повісити вологий рушник біля відкритого вікна ввечері або покласти прохолодну вологу тканину на підвіконня. Це може трохи освіжити повітря.

Але важливо не перестаратися. Якщо в кімнаті й так висока вологість, мокрі рушники можуть зробити повітря важким і задушливим. У такому разі краще робити ставку на провітрювання, затінення і вентилятор.

Охолоджуйте не тільки кімнату, а й себе

Іноді швидше допомагає не охолодити всю квартиру, а знизити відчуття спеки. Прийміть прохолодний душ, змочіть зап’ястя і шию прохолодною водою, одягніть легкий одяг із натуральної тканини.

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Також допомагає пити воду невеликими порціями протягом дня. Не варто чекати на сильну спрагу — у спеку організм швидше втрачає вологу.

Приберіть зайві килими й важкий текстиль

Килими, пледи, щільні покривала і важкі штори можуть утримувати тепло. Якщо є можливість, на літо краще прибрати частину текстилю або замінити його на легші матеріали.

Особливо це помітно в маленьких кімнатах, де багато тканин і мало вентиляції.

Що не варто робити у спеку

Не варто залишати вікна відчиненими на цілий день, якщо надворі дуже гаряче. Також не треба ставити вентилятор дуже близько до себе на всю ніч — це може пересушувати слизові й викликати дискомфорт.

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Не залишайте електроприлади без нагляду, не накривайте вентилятор тканиною і не ставте воду так, щоб вона могла потрапити на техніку.

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