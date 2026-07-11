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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

Як охолодити ліжко за 10 хвилин: простий трюк, який рятує від спеки навіть без кондиціонера

Спекотні літні ночі часто стають справжнім випробуванням. Коли температура в спальні перевищує +28…+30 °C, заснути буває майже неможливо, а сон стає поверхневим і неспокійним.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як охолодити ліжко в спеку

Як охолодити ліжко в спеку / © pexels.com

Якщо кондиціонера немає, не поспішайте миритися з безсонням. Існує простий спосіб, який допоможе швидко охолодити постіль перед сном. Про нього розповіли в Wprost dom.

Як швидко охолодити ліжко

Один із найпростіших домашніх лайфхаків — використати холод, щоб знизити температуру постелі.

Для цього:

  • складіть простирадло або наволочку в чистий герметичний пакет;

  • покладіть його в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин;

  • після цього застеліть ліжко або надягніть прохолодну наволочку перед сном.

За цей час тканина встигає приємно охолонути, але не замерзає. Перші хвилини після того, як ви ляжете в ліжко, будуть набагато комфортнішими, що допоможе організму швидше розслабитися та заснути. Ефект триває недовго, але саме цього часто достатньо, щоб легше поринути в сон.

Чому цей спосіб працює

Під час засинання температура тіла природно трохи знижується. Якщо в кімнаті занадто спекотно, організму складніше віддавати тепло, через що людина довше не може заснути й частіше прокидається вночі. Прохолодна постіль допомагає швидше відчути комфорт і полегшує процес засинання.

Що ще допоможе краще спати в спеку

Щоб ніч була комфортнішою, варто поєднати цей лайфхак з іншими простими порадами:

  • провітрюйте спальню пізно ввечері або рано-вранці, коли температура надворі нижча;

  • вдень тримайте штори або жалюзі зачиненими, щоб кімната менше нагрівалася;

  • обирайте постільну білизну з натуральних тканин — бавовни, льону або бамбука;

  • перед сном приймайте теплий, а не крижаний душ — він допомагає організму ефективніше охолоджуватися;

  • пийте достатньо води протягом дня, щоб уникнути зневоднення.

Чого краще не робити

Не варто класти в морозильну камеру матрац чи ковдру або використовувати вологу постіль. Надмірний холод чи конденсат можуть зробити сон менш комфортним, а волога тканина швидко нагрівається та створює відчуття духоти. Якщо охолоджуєте текстиль, обов’язково використовуйте чистий пакет, щоб захистити його від сторонніх запахів і вологи.

FAQ

Як охолодити ліжко без кондиціонера?

Найпростіший спосіб — покласти простирадло або наволочку в герметичному пакеті до морозильної камери на 10 хвилин перед сном. Також допоможуть натуральна постільна білизна, вечірнє провітрювання кімнати та затемнення вікон удень.

Як заснути в сильну спеку?

Щоб швидше заснути, підтримуйте прохолоду в спальні, використовуйте легку постіль із натуральних тканин, прийміть теплий душ перед сном і охолодіть наволочку або простирадло. Це допоможе організму швидше знизити температуру тіла та комфортніше заснути.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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