Як охолодити ліжко за 10 хвилин: простий трюк, який рятує від спеки навіть без кондиціонера

Як охолодити ліжко в спеку / © pexels.com

Реклама

Якщо кондиціонера немає, не поспішайте миритися з безсонням. Існує простий спосіб, який допоможе швидко охолодити постіль перед сном. Про нього розповіли в Wprost dom.

Як швидко охолодити ліжко

Один із найпростіших домашніх лайфхаків — використати холод, щоб знизити температуру постелі.

Для цього:

Реклама

складіть простирадло або наволочку в чистий герметичний пакет;

покладіть його в морозильну камеру приблизно на 10 хвилин;

після цього застеліть ліжко або надягніть прохолодну наволочку перед сном.

За цей час тканина встигає приємно охолонути, але не замерзає. Перші хвилини після того, як ви ляжете в ліжко, будуть набагато комфортнішими, що допоможе організму швидше розслабитися та заснути. Ефект триває недовго, але саме цього часто достатньо, щоб легше поринути в сон.

Чому цей спосіб працює

Під час засинання температура тіла природно трохи знижується. Якщо в кімнаті занадто спекотно, організму складніше віддавати тепло, через що людина довше не може заснути й частіше прокидається вночі. Прохолодна постіль допомагає швидше відчути комфорт і полегшує процес засинання.

Що ще допоможе краще спати в спеку

Щоб ніч була комфортнішою, варто поєднати цей лайфхак з іншими простими порадами:

провітрюйте спальню пізно ввечері або рано-вранці, коли температура надворі нижча;

вдень тримайте штори або жалюзі зачиненими, щоб кімната менше нагрівалася;

обирайте постільну білизну з натуральних тканин — бавовни, льону або бамбука;

перед сном приймайте теплий, а не крижаний душ — він допомагає організму ефективніше охолоджуватися;

пийте достатньо води протягом дня, щоб уникнути зневоднення.

Чого краще не робити

Не варто класти в морозильну камеру матрац чи ковдру або використовувати вологу постіль. Надмірний холод чи конденсат можуть зробити сон менш комфортним, а волога тканина швидко нагрівається та створює відчуття духоти. Якщо охолоджуєте текстиль, обов’язково використовуйте чистий пакет, щоб захистити його від сторонніх запахів і вологи.

Реклама

FAQ

Як охолодити ліжко без кондиціонера?

Найпростіший спосіб — покласти простирадло або наволочку в герметичному пакеті до морозильної камери на 10 хвилин перед сном. Також допоможуть натуральна постільна білизна, вечірнє провітрювання кімнати та затемнення вікон удень.

Як заснути в сильну спеку?

Щоб швидше заснути, підтримуйте прохолоду в спальні, використовуйте легку постіль із натуральних тканин, прийміть теплий душ перед сном і охолодіть наволочку або простирадло. Це допоможе організму швидше знизити температуру тіла та комфортніше заснути.

Реклама

Новини партнерів