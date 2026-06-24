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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
3 хв

Як охолодити салон авто у спеку та зробити поїздку комфортнішою

Як зменшити температуру в салоні авто

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Як охолодити авто у спеку

Як охолодити авто у спеку

Тривала літня спека та агресивні сонячні промені — це серйозне випробування не лише для організму водія, а й для самого автомобіля. Коли машина довго стоїть під прямим сонцем, металевий кузов розжарюється до екстремальних температур, перетворюючи салон на справжню закриту піч. Такий сильний перегрів критично шкодить внутрішньому оздобленню: пластикова панель приладів може деформуватися або покритися тріщинами, а тканинна чи шкіряна оббивка сидінь швидко вигорає, втрачає еластичність і починає руйнуватися.

Звичні для нашого літа 32–35 °C на сонці у салоні стають значно вищими і несуть реальну небезпеку. У такі періоди автомобілістам обов’язково слід дбати про власне самопочуття, намагатися якомога менше перебувати на відкритому сонці, уникати тривалого перебування в розпеченому транспорті, щоб не отримати тепловий удар, та постійно підтримувати водний баланс, випиваючи достатню кількість прохолодної води.

Експерти пропонують 5 простих кроків, які допоможуть охолодити авто та вбережуть автомобіль від перегріву під час паркування.

Як швидко понизити температуру в салоні: 5 простих кроків

1. Повне провітрювання та видування жару

Не поспішайте відразу сідати в авто. Спочатку відчиніть усі двері та повністю опустіть шибки. Якщо у вас хетчбек або універсал, обов’язково відкрийте кришку багажника — це значно прискорить процес.

Щоб видути жар за лічені секунди, використовуйте перевірений трюк, опустіть скло з боку пасажира, підійдіть до водійських дверей і швидко закрийте та відкрийте їх 5–6 разів. Це створить ефект помпи, витіснить розпечене повітря через протилежне вікно та знизить температуру.

2. Увімкнення вентилятора та хитрість із мокрою тканиною

Заведіть двигун і увімкніть вентилятор салону на повну потужність. Він почне активно виганяти залишки гарячого повітря через систему вентиляції.

Якщо в автомобілі немає кондиціонера, є простий народний метод, закріпіть біля дефлекторів (повітроводів) змочену у холодній воді хустку чи серветку. Повітря, що проходитиме крізь неї, стане помітно прохолоднішим.

3. Зволоження та охолодження лобового скла

Повітря для салону зазвичай забирається з вулиці через спеціальний короб біля основи лобового скла, який на сонці сильно нагрівається. Кілька разів увімкніть омивач, щоб щедро полити скло, або просто облийте його водою з пляшки. Це не лише охолодить саме скло, а й знизить температуру повітря, яке вентилятор затягує всередину.

4. Правильно налаштуйте кондиціонер

Увімкніть кондиціонер на максимальну потужність, але спрямуйте потік повітря виключно вниз — у ноги. За законами фізики, щільне холодне повітря природним шляхом підніматиметься вгору, витісняючи тепло.

Головне застереження — не зіпсуйте скло. За жодних обставин не спрямовуйте потужний потік крижаного повітря з кондиціонера на розпечене лобове скло. Через різкий перепад температур на ньому миттєво можуть з’явитися тріщини.

5. Почніть поїздку з відкритими вікнами

Починайте їхати з усе ще опущеними вікнами — під час руху зустрічний потік вітру за хвилину винесе з машини залишки гарячого повітря. Після цього зачиніть усі вікна та ненадовго переведіть кондиціонер у режим рециркуляції (забір повітря зсередини, а не з вулиці). Це дозволить системі набагато швидше зробити повітря в салоні комфортним, після чего можна налаштувати потоки під себе.

Що робити, щоб машина менше нагрівалася під час паркування

Щоб всередині авто не утворювався ефект теплиці, дотримуйтеся кількох простих правил:

  • Паркуйтеся з розумом. Намагайтеся залишати авто у гаражі або в тіні дерев чи будівель. Якщо планується тривала стоянка на сонці, варто використовувати спеціальний захисний протисонячний чохол-тент на весь кузов.

  • Тримайте машину чистою. Чистий автомобіль нагрівається значно менше за брудний, оскільки бруд поглинає тепло. Регулярно відвідуйте мийку та покривайте кузов воском — це суттєво підвищує його відбивну здатність.

  • Захищайте інтер’єр. Встановлюйте під лобове та заднє скло протисонячні дзеркальні екрани-шторки. Вони врятують панель приладів та оббивку від вигорання та руйнування. За можливості, залишайте шибки бокових вікон ледь відкритими (буквально на кілька міліметрів), щоб усередині не утворювався тепловий вакуум.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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