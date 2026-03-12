Як почистити стару сковорідку: дієвий спосіб боротьби з багаторічним нагаром

Як почистити сковорідку від нагару

Кожна господиня стикалася з проблемою, коли улюблений посуд з часом вкривається щільним шаром чорного нагару. Ця «кам’яна» кірка накопичується роками, і звичайні магазинні гелі перед нею часто безсилі. Спроби відтерти такий бруд металевою щіткою забирають багато сил, але зазвичай не дають бажаного результату.

Проте існує перевірений часом метод, в якому використовують розчин, який готується з двох склянок засобів, які є у кожного на кухні. Він здатен перетворити навіть найбільш занедбану сковорідку на нову.

Інгредієнти для приготування розчину

Для приготування цього потужного очищувача вам знадобляться два прості засоби, які коштують копійки та продаються в будь-якому відділі побутової хімії. А саме:

Кальцинована сода, потрібна саме вона, а не звичайна харчова, адже кальцинована сода набагато активніше розщеплює застарілий бруд.

Рідкий антижир. Підійде будь-який засіб для видалення жиру. Краще обирати варіант без різкого аромату, щоб під час кип’ятіння вдома не було сильного хімічного запаху.

Покрокова інструкція очищення сковорідок від нагару та жиру

Для процедури знадобиться велика ємність (відро або бак), у яку сковорідка поміститься повністю.

Наповніть бак водою, додайте склянку соди та склянку жировидалювача. Ретельно розмішайте та занурте туди посуд.

Поставте ємність на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь і залиште сковорідку «варитися» протягом однієї години.

У процесі нагрівання нагар стає м’яким. Через годину, не виймаючи посуд із гарячого розчину, почніть обробляти поверхню металевим йоржиком. У гарячій воді бруд відходитиме цілими пластами, відкриваючи чистий метал.

Після того як весь жир відпаде, ретельно промийте сковорідку під проточною водою зі звичайним мийним засобом.

Чому цей метод працює краще за інші

Ефективність способу пояснюється хімічною реакцією — поєднання кальцинованої соди, активних речовин антижиру та високої температури руйнує структуру навіть найстаріших відкладень. На відміну від методів із використанням клею чи гірчиці, цей варіант не залишає по собі неприємного стійкого запаху на всій кухні.

Якщо шар нагару надто товстий, можна збільшити концентрацію до двох склянок кожного інгредієнта або залишити сковорідку в розчині на ніч.

Цей метод ідеально підходить для чавунних, алюмінієвих або металевих сковорідок. Категорично не можна використовувати його для посуду з антипригарним (тефлоновим) покриттям, оскільки воно буде безповоротно пошкоджене.

Під час чищення обов’язково використовуйте гумові рукавички, оскільки розчин агресивний.

Цей простий і дешевий спосіб допоможе врятувати навіть той посуд, який ви планували викинути, повернувши йому магазинний блиск без зайвих зусиль.